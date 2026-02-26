성남시, KAIST 김재철AI대학원 기공식 개최

[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시 분당구 판교동에 들어서는 카이스트(KAIST) 김재철AI대학원 건립 공사 기공식이 26일 개최됐다.
26일 카이스트에 따르면 김재철AI대학원은 동원그룹 창업주 김재철 명예회장의 이름을 딴 인공지능 특화 연구시설로 대지면적 6000㎡, 연면적 1만8185㎡ 규모에 지하 1층, 지상 8층으로 건립된다.
성남시는 부지를 20년간 무상 제공하고 김재철 명예회장은 건립비 542억 원을 카이스트에 기부해 사업 추진 기반을 마련해 오는 2028년 2월 준공을 목표로 추진된다.
건물은 연구지원시설, 산학협력·창업 공간(AI 창업기업 입주공간), 교육·연구 공간(교수·학생 연구실, 강의실, 휴게공간), 대회의장·회의실·사무실, 주차장 등으로 구성되고 각 층별 개방형 공간에서는 AI 기반 기상예측, 신약 개발을 포함한 과학 분야 AI, 헬스케어 AI, 제조 AI 등 다양한 융합 연구가 진행된다.
신상진 성남시장은 "대한민국의 미래를 밝힐 역사적인 대학원 건립을 위해 사재를 출연해주신 김재철 명예회장께 깊은 감사를 드린다"며 "카이스트 김재철AI대학원이 성남시의 강점인 판교테크노밸리와 연계된 산·학·연 협력 생태계 속에서 연구와 산업이 유기적으로 연결되는 혁신 거점으로 자리매김할 것"이라고 말했다.
이어 "여기서 배출될 인재들이 연구와 산업을 잇는 핵심 역할을 하며 대한민국을 넘어 글로벌 AI 경쟁력을 선도해 나가길 바라며, 성남시도 든든한 동반자로서 성장 기반을 적극 뒷받침하겠다"고 덧붙였다.
김재철 명예회장은 "AI대학원이 단순한 연구시설을 넘어 세계를 이끌 AI 인재 양성의 산실이자 새로운 도약의 출발점이 되길 바란다"고 밝혔다.
이광형 카이스트 총장은 "이번 판교 연구시설을 통해 R&D 예산 복원과 연구 생태계 정상화에 힘을 싣는 정부와 더욱 긴밀한 협력이 가능해질 것"이라고 말했다.
