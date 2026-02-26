화성시 병점구 주민이 직접 기획·운영 '자생특화축제 공모사업' 진행

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시 병점구는 다음 달 18일까지 '2026년 화성특례시 병점구 자생특화축제 공모사업'을 진행한다고 26일 밝혔다.
이번 공모사업은 지역 고유 문화자원을 활용해 주민이 직접 기획·운영할 축제를 대상으로 한다. 화성특례시 구청 체제 출범 이후 처음으로 구 단위에서 추진되며, 지역 실정에 맞는 구민 밀착형 축제를 발굴하고 체계적으로 육성하는 것을 목표로 마련됐다.
지원 예산은 총 1억1500만 원이며 동 분야 5개와 민간단체 분야 2개 등 총 7개 축제를 선정한다. 심사는 전문가 평가를 통해 진행되며 기획력·지역 특성 반영도·발전 가능성·안전관리 계획 등을 종합적으로 평가한다.
인접한 동이 함께 기획·개최하는 축제에는 가산점을 부여해 동 간 협력과 규모 있는 축제 추진을 지원한다. 동일 일정·장소에서 하나의 축제로 통합 운영하는 경우에만 인정되며, 지원금은 심사 결과에 따라 차등 배분된다.
이택구 병점구청장은 "병점구의 역사·문화·생활 자산을 반영한 독창적인 축제가 발굴되길 기대한다"며 "축제가 일회성 행사에 그치지 않고 매년 발전해 지역 대표 브랜드로 자리매김할 수 있도록 행정적 지원을 이어가겠다"고 말했다.
공모사업 관련 자세한 사항은 병점구청 홈페이지 공고문을 통해 확인할 수 있다.
