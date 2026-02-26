성남시, 통합지원 협의체 출범…지역 돌봄 통합체계 운영

[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시는 지역 돌봄 통합지원 체계 구축을 위해 '성남시 통합지원 협의체'를 구성하고 위원 위촉식을 개최했다고 26일 밝혔다.
이번 협의체는 '성남시 의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 조례' 시행에 선제적으로 대응하기 위해 마련된 공식 협의기구다.
건강보험공단, 국민연금공단, 지역사회보장협의체, 성남시 지역사회보장협의체, 성남시 종합사회복지관 협회, 성남시 노인종합복지관협회 등 복지시설 협회를 비롯해 성남시 의사회·한의사회·약사회·간호사회, 한국토지주택공사, 대학교수 등 보건·의료·복지·주거 다양한 분야의 기관 대표와 전문가가 참여해 지역 통합지원 정책의 방향을 논의하고 기관 간 연계·협력을 강화할 예정이다.
성남시 통합지원 협의체는 의료·요양·돌봄·주거 등 복합적인 욕구를 가진 시민에게 필요한 서비스를 통합적으로 연계·지원하기 위한 협의·자문 기구로 지역 자원 간 협력체계를 구축하고 통합지원 추진 사항을 점검하는 역할을 수행하게 된다.
성남시장은 "개별적으로 제공되던 돌봄 서비스를 유기적으로 연결해 시민이 체감할 수 있는 통합지원 체계를 마련하겠다"며 "협의체를 중심으로 민·관 협력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.
