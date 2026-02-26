목포대·전남도립대 통합 첫 신입생 1776명 입학

[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 국립목포대학교는 전남도립대학교와 통합 출범한 통합대학의 첫 입학식을 내달 3일 도림캠퍼스와 담양캠퍼스에서 개최한다고 26일 밝혔다.
2026학년도 신입생 1776명이 새 출발을 알리는 자리로 통합대학 체제의 본격 가동을 상징한다.
입학식은 오전 10시 도림캠퍼스 70주년기념관 청강아카데미홀, 오후 2시 담양캠퍼스 학생문화복지관 아트홀에서 열린다. 올해 입학생은 도림캠퍼스 1541명, 담양캠퍼스 235명이며, 국립대 중 처음으로 전문학사와 학사 과정을 연계 운영한다.
행사는 개식과 국민의례를 시작으로 학사보고, 총장 입학허가 선언, 신입생 대표 선서, 수석입학자 시상, 총장 식사, 축사, 홍보영상 상영, 교가 제창 순으로 진행된다. 담양캠퍼스에서는 입학식 후 총장과 내빈이 참여하는 기념 식수도 열린다.
목포대는 이번 입학식을 계기로 글로컬대학 사업과 연계한 학사혁신, 산학연 협력 강화, 글로벌 경쟁력 제고에 속도를 낼 방침이다.
송하철 총장은 "통합대학 출범 원년을 맞아 창의·융합형 인재 육성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
