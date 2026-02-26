전남 출산율 3년 연속 전국 1위...출생기본소득·공공조리원 효과

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 출생기본소득 지원과 공공산후조리원 확대 등 맞춤형 출산정책을 추진한 결과 지난해 합계출산율이 1.1명으로 3년 연속 전국 1위를 기록했다고 26일 밝혔다.
국가데이터처 '2025년 출생통계(잠정)'에 따르면 지난해 전남 출생아 수는 8731명으로 전년(8225명) 대비 506명(6.1%) 증가했다. 합계출산율은 1.03명에서 1.1명으로 0.07포인트 상승했다.
시군별로는 영광(1.79명)·장성(1.68명)·강진(1.64명)이 각각 전국 1~3위를 차지했으며 함평·장흥·광양·보성·고흥 등 8개 시군이 전국 상위 10위권에 들었다. 나주·곡성·화순 등에서는 합계출산율이 1.0명을 넘었다.
전남도는 임신부터 육아까지 전 주기를 포괄하는 지원정책을 추진 중이다. 난임부부를 위해 연 60억 원 규모의 예산으로 가임력 검사·난임시술·가임력 보존사업을 지원하고, 통합플랫폼 '전남아이톡'을 통해 공공산후조리원 예약과 시술비 신청 등 서비스를 원스톱으로 제공하고 있다.
전국 최다인 7개 공공산후조리원을 운영 중이며 지금까지 6887명의 산모가 이용했다. 도는 내년에 1곳을 추가 개소하고 단계적 확대를 검토 중이다. 소득 기준 제한 없는 산모·신생아 건강관리사 파견 서비스도 2022년부터 시행해 지난해 5559명이 이용했다.
또 전국 최초로 출생기본소득을 도입, 출생아에게 월 20만 원씩 18년간 지원하고 둘째아 20만 원, 셋째아 50만 원의 육아용품 구입비를 추가로 지급하고 있다.
윤연화 전남도 인구청년이민국장은 "출산과 양육이 개인의 부담이 되지 않도록 지원체계를 강화해 2030년까지 출생아 1만 명, 합계출산율 1.5명 달성을 목표로 하고 있다"고 밝혔다.
