"3월, 수원시 도시공원에서 시민 참여 봄맞이 프로그램 즐기세요"

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 3월 한 달간 도시공원에서 다채로운 시민 참여 봄맞이 프로그램을 운영한다고 26일 밝혔다.
생태·문화·체육 활동을 확대해 공원을 일상 속 체험과 여가의 공간으로 활용할 계획이다.
광교산 일대에서 3월 28일 모수길과 지게길을 잇는 3.4km 구간을 걷는 시민 참여 행사인 '2026년 팔색길 걷기 문화행사'를 연다.
수원의 역사·문화·자연 자원을 함께 체험할 수 있다.
새빛톡톡에서 참가 신청을 할 수 있다.
대유평공원에서는 3월 31일 '제81회 식목일 기념 나무심기 행사'가 열린다.
시민이 나무를 심는 참여형 행사로, 탄소중립 실천과 녹색도시 조성의 의미를 공유한다. 가족 단위 시민 누구나 참여할 수 있다.
교육 프로그램도 마련했다.
일월수목원에서는 3월 매주 목요일 '인공지능(AI) 활용 정원 관리 교육'을 진행한다.
인공지능 기반 정원 관리 이론과 유지관리 방법을 배우는 과정이다.
늘푸른공원 지혜샘도서관에서는 3월 14일부터 28일까지 매주 토요일 놀이 워크숍 '자연을 마주하는 감각과 놀이_봄'을 운영한다.
자연을 주제로 한 도서와 연계해 어린이들이 오감 체험과 놀이 활동에 참여할 수 있도록 구성했다.
생태체험과 환경보호 활동도 이어진다.
광교호수공원과 누리문화공원, 칠보산 일원에서는 ▲광교 생태숲탐사 ▲자연탐사대 ▲곤충생태교실 ▲쑥쑥 자연놀이터 등을 운영한다.
3월 14일부터는 광교호수공원과 신대·광교저수지 일대에서 청개구리 봉사단이 활동을 시작한다.
생활문화·체육 프로그램도 있다.
숙지공원에서는 3월 28일 '만날개 반려동물 문화교실'을 연다.
두레뜰공원과 서호공원 등에서는 건강생활체육교실과 아침체조교실을 운영한다.
수원시 관계자는 "3월에는 시민이 직접 걷고 나무를 심으며 봄을 체감할 수 있는 다양한 행사가 열린다"며 "공원 곳곳에서 운영되는 다양한 프로그램에 많은 시민이 참여하길 바란다"고 말했다.
