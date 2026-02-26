수원시, '2026년 수원 벤처기업육성촉진지구 활성화사업' 참여 기업 모집

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 수원 벤처기업육성촉진지구 내 중소·벤처기업을 대상으로 인증과 제품 개발을 지원하는 '2026년 수원 벤처기업육성촉진지구 활성화사업'에 참여할 기업을 모집한다고 26일 밝혔다.
수원 벤처기업육성촉진지구 활성화사업은 기업의 인증·제품 개발 등을 지원해 중소·벤처기업의 경쟁력을 강화하고, 투자·유치 환경을 조성하는 사업이다.
모집 공고일(2월 25일) 기준 수원 벤처기업육성촉진지구 내 입주기업이 신청할 수 있다. 대상은 ▲수원델타플렉스 1~3단지 공장등록기업 또는 사업 단지 입주계약확인 기업▲서울대학교 농생명과학 창업지원센터 입주기업▲성균관대학교 자연과학캠퍼스 창업보육센터·연구소 입주기업 등이다.
'인증 지원', '제품 개발 지원' 등 2개 분야가 있다. 인증 지원은 ▲벤처기업 확인▲시스템 인증▲이에스지(ESG) 평가 인증을, 제품 개발 지원은 '시제품 제작', '디자인 개발'을 지원한다. 인증 지원과 제품개발 지원을 동시에 신청할 수 없다. '벤처기업 확인'은 벤처확인기관 납부 평가료·수수료(최대 30만 원)와 벤처기업 확인 현판 제작비(20만 원 상당)를 지원한다.
시스템 인증은 국제표준 인증인 ISO9001(품질)·14001(환경)·22000(식품)·13485(의료)·45001(안전)·27001(정보보호)·42001(인공지능)·27701(개인정보보호)·25023(시스템 소프트웨어제품 품질 측정)·25051(상용소프트웨어 제품 품질 요구사항과 테스팅 지침)·37001(부패방지 경영시스템)·37303(컴플라이언스 준법경영시스템), IATF16949(자동차품질경영) 등 13개 항목의 국제표준 인증 최초·갱신·사후심사 평가 수수료를 최대 100만 원(소요 비용 80% 한도) 지원한다.
이에스(ESG) 평가 인증 심사료도 최대 100만 원(소요 비용 80% 한도) 지원한다. 제품 개발 지원은 '시제품 제작', '디자인 개발' 중 한 가지를 신청할 수 있다.
3D 모델링·기구 설계·목업(mock-up) 제작 등 시제품 제작 비용, 브랜드 디자인 제품 패키징·디자인 등 디자인 개발 비용을 최대 400만 원(소요 비용 80% 한도)을 지원한다. 공고문과 신청 서식은 경기벤처기업협회 홈페이지 공지사항·사업공고 게시판에서 내려받을 수 있다.
수원시 관계자는 "기술력과 성장 잠재력을 갖춘 중소·벤처기업이 한 단계 도약할 수 있도록 지원하는 사업"이라며 "벤처기업육성촉진지구 활성화 사업에 많은 기업이 참여하길 바란다"고 말했다.
