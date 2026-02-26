제조업 종사자 28개월 만에 증가 전환했지만…"기저효과 크다"

노동부, 1월 사업체노동력 조사 결과 발표

종사자 수 2024만6000명…전년비 1%↑

건설업 감소세 둔화도 기저효과에 불과

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 올해 1월 제조업 종사자 수가 28개월 만에 증가로 돌아섰지만, 경기 반등 신호로 해석하기 어렵다는 분석이 나왔다. 지난해 고용 부진이 컸던 탓에 이번 증가는 기저효과에 불과하다는 것이다. 반도체 분야에서 일부 채용이 늘어났어도 흐름이 이어질지는 불확실하다는 것이다.

고용노동부가 26일 발표한 2026년 1월 사업체 노동력조사 결과에 따르면 지난달 기준 전국 종사자 1인 이상 사업체 종사자 수는 2024만6000명으로 집계됐다. 지난해 같은 달보다 19만6000명(1.0%) 늘어난 수준이다.

종사상지위별로는 상용근로자와 임시일용근로자가 전년 동월보다 각각 8만2000명(0.5%), 14만명(7.9%) 증가했다. 기타종사자는 2만6000명(-2.1%) 감소했다.

2026년 1월 사업체노동력 조사 [자료=고용노동부] 2026.02.26

사업장 규모별로 보면 상용 근로자 300인 미만 사업장의 종사자 수는 1676만2000명으로 14만1000명(0.9%) 증가했다. 300인 이상 종사자는 348만4000명으로 5만4000명(1.6%) 증가했다.

산업별로는 보건업 및 사회복지 서비스업에서 11만명(4.5%)이 증가했다. 이어 전문과학 및 기술서비스업(2만4000명), 제조업(1만8000명) 순이었다.

도소매업과 건설업에서는 각각 1만1000명, 7000명 감소한 것으로 나타났다.

임시일용 근로자가 전년 동월보다 증가했지만, 업황보다는 기저효과 영향이 크다는 분석이 나왔다. 증가한 임시일용 근로자는 주로 건설업 종사자인데, 건설업 종사자는 2024년 6월부터 매달 줄어들어 왔다. 특히 지난해 감소폭은 매달 만명대 수준이었고, 지난해 1월은 10만9000명이 감소한 바 있다.

제조업 종사자가 증가한 것도 기저효과에 불과하다는 해석이다. 제조업 종사자는 앞서 27개월 연속 감소세를 기록했으나 지난달 28개월 만에 증가로 전환됐다.

윤병민 노동부 노동시장조사과장은 "작년 상황이 워낙 좋지 않았기에 (1월에) 증가로 전환한 것은 사실 기저효과가 크다고 본다"며 "반도체 산업에서 채용이 늘어나긴 했지만, 앞으로 지속될 것인지 전망하기 어렵다. 한파가 해소됐다고 말하기에는 상황을 더 지켜봐야 하지 않을까 싶다"고 설명했다.

2026년 1월 사업체노동력 조사 [자료=고용노동부] 2026.02.26

지난해 12월 기준 근로자 1인당 월평균 임금총액은 475만원으로 전년 동월 460만8000원보다 14만2000원(3.1%) 증가했다. 물가 수준을 반영한 1인당 실질임금은 404만원으로 전년 동월보다 3만원(0.7%) 늘었다.

임시일용 근로자 1인당 월평균 임금은 179만7000원으로 1년 전보다 1만3000원(0.7%) 증가했는데, 이는 숙박음식점업 근로자의 근로시간 증가에 따른 결과로 풀이됐다.

상용근로자 1인당 월평균 임금은 507만1000원으로 전년 같은 달보다 15만3000원(3.1%) 증가했다.

근로자 1인당 월평균 근로시간은 163.2시간으로 지난해보다 5.4시간(3.4%) 늘어났다.

한편, 지난해 10월 기준 지역별 사업체노동력 조사 결과에 따르면 종사자가 많은 지역은 서울 강남과 경기 화성으로 나타났다.

윤 과장은 "계속 비슷한 흐름이 나타났다. 강남구는 웬만한 기업의 본사가 모여 있어 이같이 보이는 것"이라고 부연했다.

