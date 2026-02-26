경기도교육청, 임용 예정 596명 대상 '학교경영지원 직무연수' 운영

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청남부연수원은 지난 23일부터 3월 31일까지 임용 예정인 유·초·중등 신규 교(원)장 및 교(원)감 596명을 대상으로 '적응기 학교자원관리 및 학교경영지원 직무연수'를 운영한다고 26일 밝혔다.
도교육청에 따르면 이번 연수는 실제 학교 현장에서 유용한 실무 역량과 미래사회 변화에 적응할 수 있는 변혁적 리더십을 배양하는 데 중점을 둔다. 특히, 임용 초기 발생할 수 있는 조직 운영의 어려움을 줄이고 안정적인 학교 경영 기반을 마련하기 위한 지원을 목표로 하고 있다.
연수의 주요 내용은 ▲리더십 ▲디지털 교육 정책 이해 ▲시설 안전 ▲회계·감사 ▲인사·복무·채용 ▲K-에듀파인 및 나이스 시스템 활용 ▲학교폭력 및 교권 대응 ▲갈등관리 ▲소통 방법 ▲선배와의 만남 ▲건강 관리 등 학교 운영 관련 실무 중심의 과정으로 구성됐다.
특히 교(원)장을 위한 적응기 학교자원관리 과정은 정책과 현장을 연결하는 실행 중심 프로그램으로 설계돼 있다. 이 과정은 생성형 인공지능을 활용한 학교 운영 설계, 정책 이해 기반 의사결정 및 소통 전략을 통해 학교 경영 역량을 체계적으로 향상할 예정이다.
교(원)감을 위한 적응기 학교경영지원 과정은 현장에서 발생할 수 있는 갈등과 행정 현안을 함께 고민하고 해결 방안을 모색하는 데 중점을 두고 있다. 소규모 분임 강좌 및 권역별 네트워크 구성과 선배와의 만남을 통해 멘토링 및 지속적 협력체계를 갖출 수 있도록 지원하고 있다.
심한수 경기도교육청남부연수원장은 "학교 경영의 출발선에 선 분들이 혼자가 아니라는 것을 느끼는 연수가 되길 바란다"며 "현장에서 적용 가능하고 실질적인 지원을 통해 성장하는 문화를 확산하겠다"고 전했다.
