[속보] 한국은행, 기준금리 2.50% 유지...6연속 동결

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국은행 금융통화위원회(이하 금통위)가 26일 올해 두 번째 통화정책방향 회의에서 기준금리를 현재 연 2.50%에서 동결하기로 결정했다.
금통위는 지난해 7·8·10·11월과 올해 1월 연속으로 금리를 동결했다. 이번 동결로 작년 7월 10일 이후 다음 회의(4월 10일) 전까지 약 9개월간 금리가 묶이게 됐다.
서울을 비롯한 수도권 집값이 상승 흐름이 지속되고 달러/원 환율이 1400원대에 머물고 있는 점 등을 고려해 동결로 가닥을 내린 것으로 관측된다.
