고양시, '과천경마장' 유치전 합류…경기북부 대변혁 '시동'

킨텍스·GTX-A·종마목장 등 최적 인프라·공항 접근성 장점

단순 유치 넘어 수도권 최대 규모 말산업 메카로 도약 기대

레저 세금 확보·일자리 창출 등 지역경제 파급효과 극대화

[고양=뉴스핌] 최환금 기자 = 고양특례시는 정부의 과천 경마장(렛츠런파크 서울) 이전 추진에 맞춰 압도적인 입지 조건과 배후 수요를 앞세워 최적의 유치지임을 강조하며 25일 본격적인 유치 의사를 밝혔다.

고양시는 기존 경마장 모델을 넘어 마이스(전시컨벤션) 인프라와 문화콘텐츠를 결합한 '포스트 경마 모델'을 제시하며 유치의 당위성을 역설했다. 이는 단순한 경마장 이전이 아닌 말 산업 육성과 복합 문화 공간 조성을 통한 새로운 발전 전략으로 포장됐다.

고양시는 2028년 전면 개통 예정인 GTX-A 노선과 자유로, 수도권 제1순환고속도로가 인접한 사통팔달의 교통 요충지라는 점을 강점으로 꼽았다. 무엇보다 인천국제공항과 김포국제공항 등 2개 국제공항이 30분 내 연결되는 등 외국인 접근성이 뛰어나 국제 관광지로 도약할 잠재력이 크다고 강조했다.

고양시 청사. [사진=고양시] 2026.02.25 atbodo@newspim.com

특히 경제자유구역 후보지 인근, 대곡역세권 인근, 한국마사회 원당목장과 관산동 유휴부지 인근 등 대규모 부지 확보가 용이하다는 점도 내세웠다. 이들 부지는 서울 서북권과 경기 북부를 포괄하는 500만명 이상의 배후 인구를 뒷받침할 수 있어 이전 후 관람객 편의성과 운영 효율이 크게 향상될 전망이다.

고양시에는 이미 한국마사회 원당 종마목장(서삼릉 소재)이 자리 잡고 있어 말 산업 생태계가 잘 갖춰져 있다. 시는 이 역사적·전문적 자산을 바탕으로 과천 경마장을 유치하면 연구·교육·관광·비즈니스를 아우르는 수도권 최대 말 산업 중심지로 육성하겠다는 청사진을 제시했다.

국내 최대 전시장인 킨텍스(KINTEX)를 비롯해 고양종합운동장, 아람누리, 일산호수공원 등 주변 문화 인프라와의 시너지를 강조하며 가족 단위 관람객이 즐길 수 있는 도심형 복합 문화 휴양공간으로 재탄생시키겠다는 전략도 밝혔다.

유치가 성사될 경우 연간 400만명 이상의 방문객 유입으로 대규모 지역경제 파급효과가 발생할 것으로 기대된다. 레저세 수입만으로도 수백억원 규모의 교부금을 확보해 재정자립도를 높이고, 이를 교육·복지 인프라 확충과 일자리 창출에 재투자함으로써 지역사회의 경제 선순환 구조를 만들겠다는 구상이다.

이동환 고양특례시장은 "렛츠런파크 유치는 경기 남부에 쏠린 레저세 수입원을 북부 거점인 고양시로 재배치함으로써 정부의 수도권 균형 발전 기조를 실현하는 최적의 선택"이라며 "기존 폐쇄적 경마장 이미지를 탈피해 건전한 복합 레저 기능을 강화하고 첨단 스마트 보안 기술을 도입, 누구나 안심하고 즐길 수 있는 친환경 시민 공원으로 조성하겠다"고 포부를 드러냈다.

한편 고양시는 유치와 관련해 공청회 등을 통해 시민 의견을 수렴하고 유치 타당성 조사를 실시해 사업성을 입증하는 등 체계적인 유치 활동을 펼칠 예정이다.

