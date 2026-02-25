고양시의회 문화복지위, 고양문화재단과 간담회

전체기사 최신뉴스 GAM
아람극장 시설 개선 등 지원 방안 논의

[고양=뉴스핌] 최환금 기자 = 고양특례시의회 문화복지위원회는 고양문화재단과 간담회를 열고 아람미술관과 아람극장 등 산하 시설의 운영 현황을 점검하며 지원 개선 방안 등을 모색했다고 25일 밝혔다.

고양아람누리에서 전날 열린 간담회에서 고양문화재단 남현 대표는 최근 아람누리의 운영 성과를 공유하고 시민의 문화 향유 기회를 확대하기 위한 시설 개선 필요성을 강조했다. 특히 노후화된 아람극장 조명 디머 시스템, 즉 무대 조명 밝기 조절 장치의 교체를 제기하며 안정적인 공연 환경 조성과 관람객 안전 확보를 위한 예산 지원을 건의했다.

고양시의회, 문화복지위원회 간담회 모습. [사진=고양시의회] 2 2026.02.25 atbodo@newspim.com

문화복지위원회는 제안된 사항에 대해 관련 자료를 바탕으로 타당성과 안전 문제의 시급성을 면밀히 검토할 계획이다. 위원회는 시 재정 여건을 종합적으로 고려해 실효성 있는 지원 대책을 마련하기로 했다.

김미수 문화복지위원장은 "현장의 의견이 정책에 충실히 반영될 수 있도록 지속적인 점검과 협의를 이어가겠다"며 "논의된 사안이 구체적인 제도 개선과 예산 지원으로 이어질 수 있도록 위원회 차원에서 적극 노력하겠다"고 밝혔다.

이번 간담회는 문화예술 현장의 운영 여건을 공유하고 실질적인 지원 정책 수립의 기반을 다지는 자리로 마련됐다. 고양특례시의회는 향후 고양문화재단과의 긴밀한 협력을 통해 시민 중심의 문화정책 추진 체계를 더욱 공고히 할 방침이다.

atbodo@newspim.com

