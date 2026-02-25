인천 승기천 2년만에 '3급수→1급수'로…연수구, 버들치 방류

인천 연수구 주민들이 승기천에서 버들치를 방류하고 있다. [사진=인천시 연수구]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천의 대표적인 지방하천으로 남동구와 연수구를 관통해 서해로 흘러드는 승기천에 1급수 지표종인 버들치가 방류된다.

인천시 연수구는 수질이 3등급에서 1등급으로 대폭 개선된 승기천에 버들치 치어를 방류한다고 25일 밝혔다.

버들치는 잉어과 민물고기로, 강 상류에 사는 1급수 지표종이다.

구는 이날 오후 승기천 연수체육공원 일대에서 주민 등 200여명이 참석한 가운데 버들치 치어 방류와 환경 정화 행사를 가졌다.

연수구는 2023년 남동구로부터 승기천 관리권을 넘겨받았으며 당시 수질은 3등급 수준이었다.

이후 연수구는 수륙 양용차를 동원해 퇴적물 20여t을 걷어내고 악취 지점 정비를 진행한 결과 지난해 생물화학적산소요구량(BOD)이 L(리터)당 1.9㎎을 기록하며 수질이 1등급(2mg/L 이하)으로 향상됐다.

구는 올해 승기천 산책로를 확장하고 생태수로와 교량 분수를 설치하는 등 주민 친화 공간도 확충할 방침이다.

또 하천 유지용수 공급량도 하루 3만5000t에서 5만t으로 대폭 늘린다.

이재호 연수구청장은 "지속적인 수질 개선 등 여러 사업을 통해 승기천을 시민들이 찾는 명품 생태 공간으로 만들겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com