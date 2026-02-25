안산시 '연중무휴 방역 소독 체계' 가동

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 시민 건강 보호를 위해 동절기부터 하절기까지 이어지는 '연중무휴 방역 소독 체계'를 가동한다고 25일 밝혔다.
시에 따르면 이번 방역은 기후 변화로 모기 발생 시기가 앞당겨짐에 따라 계절별 모기 생태 특성을 고려한 맞춤형 전략으로 진행된다.
동절기(11월 말~4월 초)에는 정화조와 지하실 등에서 월동하는 모기 유충과 성충 제거에 집중한다. 특히 다세대주택 정화조 환기구를 통한 모기 유입을 차단하기 위해 방충망 설치·교체를 중점 추진하고 있다.
하절기(4월 중~11월 중)에는 방역 소독반을 편성해 본격적인 집중 방역을 실시할 예정이다.
효율적인 방역을 위해 시민들의 자발적인 환경 정비도 중요하다. 생활 속 실천 수칙으로는 ▲화분 받침, 폐타이어 등 고인 물 제거 ▲대형 물통 뚜껑 밀폐▲정화조 환기구에 망 설치 등이 있다.
이미경 상록수보건소장은 "모기 서식처를 사전에 제거하면 발생을 크게 줄일 수 있다"며 "보건소의 철저한 방역에 시민들의 적극적인 협조가 더해진다면 더욱 쾌적하고 건강한 안산시를 만들 수 있을 것"이라고 말했다.
