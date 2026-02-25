충북 '의료비 후불제', 간병비까지 지원 확대…요양병원 전면 시행

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 도민의 의료비 부담을 줄이기 위해 추진 중인 '의료비 후불제'가 대표 복지정책으로 자리 잡고 있다.
이 제도는 목돈이 없어도 필요한 시점에 치료를 받을 수 있도록 진료비를 후불로 결제할 수 있게 한 것으로 지난 24일 기준 누적 신청자가 2718명, 총 신청 금액은 74억 원을 넘어섰다.
오는 3월에는 3000명 돌파가 예상된다.
충북도는 이 같은 호응에 힘입어 올해 1월부터 6개 공립요양병원만을 대상으로 시범 운영해온 '의료비후불제 요양병원 지원사업'을 오는 3월 3일부터 도내 35개 요양병원으로 전면 확대하기로 했다.
요양병원 환자의 다수는 암·심뇌혈관 질환, 인공관절 수술, 호흡기 질환 등 장기 치료가 필요한 중증 환자들로, 치료비 외에도 간병비 부담이 큰 것이 현실이다.
이에 따라 도는 이번 확대 시행으로 진료비는 물론 간병비 등 부대비용까지 후불 지원을 받을 수 있도록 제도를 보완했다.
서동경 보건복지국장은 "요양병원 환자의 경우 치료와 간병이 장기화되는 특성이 있는 만큼 이번 제도 확대를 통해 의료비 부담으로 치료를 미루는 일이 없도록 촘촘한 의료안전망을 구축하겠다"고 말했다.
