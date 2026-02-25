남해군, 2026년 임업직불금 신청·접수…온라인·방문 병행 운영

[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군은 다음달 4일부터 4월30일까지 2026년 임업·산림 공익직접지불금(이하 '임업직불금') 신청·접수를 받는다고 25일 밝혔다.
임업직불금은 임업인 소득 안정과 산림 공익 기능 증진을 위한 제도로 2019년 4월1일부터 2022년 9월30일까지 임업경영체 등록을 마친 산지 소유자가 자격 요건과 준수 사항을 이행해야 지급 대상이 된다.
신청은 온라인 또는 산지 관할 읍·면·동 행정복지센터 방문으로 가능하며 임산물 판매실적·영림 일지 등 증빙서류와 신청서를 제출한다. 온라인은 '임업-in 통합포털'에서 3월4일~4월30일, 방문은 4월1일~30일 진행된다.
올해부터 임업경영체 등록 휴대폰으로 발송된 문자(카카오톡)를 통해 비대면 간편 신청이 도입됐다. 이는 사전 검증으로 추가 서류가 필요 없는 임업인에게만 3월4일~3월31일 발송되며 기간 내 미신청 시 온라인 또는 방문 신청으로 대체할 수 있다.
군은 접수 후 자격 검증과 현장 점검을 통해 대상자를 확정하고 11월 지급한다.
