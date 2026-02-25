전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.26 (목)
KYD 디데이
정책·서울 복지

속보

더보기

[일문일답] 정은경 복지부 장관 "응급환자 이송 체계 개편, 지역별 이송지침 중요"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

"최종 치료 역량 강화 시간 걸려"
"단기 개선안 필요하다고 판단해"
"지역에 따라 지침 달리 편성 예정"
"사법리스크 우려, 제도 개선 진행"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정은경 보건복지부 장관은 25일 "응급의료의 문제는 단순히 이송·전원만의 문제가 아니라 최종 치료를 할 수 있는 역량이 강화돼야 하는데 시간이 걸린다"며 "이번 시범사업은 지역에 맞는 이송 지침을 만들고 실행하는 것이 가장 중요하다"고 강조했다.

정 장관은 이날 정부서울청사 본관 브리핑실에서 '응급환자 이송체계 혁신 시범사업 관련 브리핑'을 열고 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 정은경 보건복지부 장관이 25일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 응급환자 이송체계 혁신 시범사업 관련 브리핑을 하고 있다.2026.02.25gdlee@newspim.com

- 다음은 응급환자 이송체계 혁신 시범사업 관련 일문일답.

- 이번 사업으로 응급의료 문제가 해소되지 않을 것 같은데 의의는
(정은경 복지부 장관) 응급의료의 문제는 단순히 이송-전원만의 문제가 아니라 최종 치료할 수 있는 역량이 강화돼야 하고 의료사고 안전망 같은 필수의료에 대한 보호 대책과 수가 대책이 종합적으로 작동돼야 해결 가능하다. 그런데 이러한 변화들은 좀 더 시간이 걸리는 문제가 있다.

응급 환자들이 제 때 이송 병원으로 이송되지 못하는 문제는 단기적으로 개선이 필요하다고 판단했다. 이번 시범사업은 소방청과 복지부가 병원 전 단계와 병원 단계의 치료를 유기적으로 협력해 특히 중증응급환자에 대한 이송-전원 체계를 강화하는 것이 핵심이다. 가장 중요한 것은 지역 단위로 응급의료 자원 현황에 맞춰 응급의료기관, 119 구급대, 구급상황센터, 광역응급의료상황실(광역상황실), 지역 응급의료체계가 지역에 맞는 이송지침을 만들고 실행하는 것이다.

- 중증응급환자의 경우 수용 가능 여부를 확인하는 것은 마찬가지인데
(정은경 복지부 장관) 어느 병원에서 수용 가능한지에 대해 모두 파악하고 있는 상황에서 병원을 선정하게 된다. 병원에 갔을 때 다른 환자가 이미 처치를 받고 있으면 두 환자가 제대로 된 치료를 받을 수 없어서 적절하게 분산하는 것이 중요하다. 수용 가능한 부분을 확인하고 골든타임 안에 적정 병원으로 이송하는 시스템을 실시간으로 작동하는 것이 핵심이다. 수용·미수용의 문제가 아니라 중증응급환자가 골든타임 내에 적정한 병원으로 분산돼 가장 효율적으로 응급의료 자원이 가동될 수 있게 시스템을 만들겠다. 상황이 변하기 때문에 유기적으로 돌아가야 하는 어려운 숙제다. 세부 매뉴얼에는 몇 번까지 수용병원을 확인을 해보고 안 되면 어떻게 하겠다는 절차를 통해 진행하려고 한다.

- 우선수용병원 체계가 마련되더라도 환자가 병원에만 방치되는 것은 아닌가
(정은경 복지부 장관) 우선수용병원은 지리적인 접근성을 볼 수밖에 없다. 심정지가 의심되는 환자는 가장 가까운 지역 응급의료기관 또는 지역 응급의료센터급으로 이송된다. 심정지는 아니지만 긴급한 응급환자에 대한 중증도 분류에서 굉장히 긴급한 환자도 응급처치가 가능한 지역 응급의료센터로 이송된다. 시간적으로 도달이 어려우면 지역 응급의료기관까지 포함해 우선수용병원에서 처치를 할 수 있게 할 예정이다.

- 우선수용병원이 수용이 불가한 상황이 된다면
(정은경 복지부 장관) 우선수용병원은 기본적인 응급처치를 할 수 있는 병원을 당시에 지정한다. 최종 치료까지는 아니지만 긴급한 환자에 대한 응급처치를 하기 때문에 수용이 가능한 병원을 지정해 이송하게 된다. 우선수용병원에 대한 위험에 지적을 의료계가 많이 하고 있다. 지원이나 인센티브 등이 요청이 있었다. 응급의료법 개정이나 아니면 의료분쟁조정법 개정을 통해 의료사고에 대한 책임을 완화하는 방안이 현재 법상 검토돼 이번 시범사업에서 이를 적용하기에 한계가 있는 상황이다. 의료계가 우려하는 문제가 발생하지 않게 상황 관리를 하겠다.

- 수용을 못 했을 경우 제재가 있나
(이중규 복지부 공공보건정책관) 사고가 생기면 계속 소송의 문제들이 걸리고 있다는 이야기가 있다. 법적인 부분은 추진하고 있는데 더 급하다고 생각한 것은 벌어지고 있는 일들이 지침 없이 이뤄지고 있는 것이다. 환자들, 구급대원들, 의료진들 모두 힘들다. 서로 약속 없는 무질서한 상황은 힘들어서 서로 약속을 하고 가자는 관점이다.

- 의료사고 안전망 강화를 추진하고 있는데 이송지침을 추진하는 이유는
(이중규 복지부 공공보건정책관) 법이 생긴다고 하더라도 지역에서 서로의 역할들을 명시적으로 정하는 것은 중요하다. 병원에서 힘들어하는 것은 최종치료가 불가능한 상황에서 환자들에 대한 이송이 안 되는 것들에 대한 문제가 있다.

- 우선수용병원으로 이송하는 적정 수용시간 기준 시간은
(이중규 복지부 공공보건정책관) 지역마다 다를 예정이다. 일부 지역은 구급대원들이 먼저 병원에 전화하고 몇 차례에 걸쳐 안 되면 광역상황실로 연락하는 원칙을 정하기도 한다. 지역마다 지침을 달리할 예정이다.

- 시범사업 지역 선정 기준은
(이중규 복지부 공공보건정책관) 미수용 때문에 사고가 더 많이 벌어진 지역이 아니다. 전남은 상대적으로 의료 자원이 적다. 이런 지역들이 지침을 활용해 원칙을 정하는 것이 좋다고 판단했다.

- 기존 정책과 차이점은
(이중규 복지부 공공보건정책관) 전남, 광주, 전북에서 명시적인 지침을 만들자는 얘기다. 바로 광역상황실로 전화하는 것이 아니라 지역에서 몇 개 병원에 전화하고 안될 경우 광역상황실로 전화하겠다고 하는 지침을 만들겠다고 하는 경우 저희가 그것을 수용하고 지역에서 잘 돌아가는지를 평가하는 것이다. 지금은 지역별로 지침을 가지고 있지만 지침을 최대한 지키려고하는 지역도 일부 있다. 지침은 있지만 지역에서 알아서 하는 상황이다. 서로 약속이 없는 상황이면 무질서한 상황이 되기 때문에 그런 상황을 최대한 피하자는 관점에서 기존과 다르다.

- 응급의학회에서 크게 반발하고 있는데
(이중규 복지부 공공보건정책관) 방향성은 동의한다. 하지만 문제 제기의 가장 핵심 이유 중 하나는 의료진의 사법 리스크다. 논의하고 있지만 질서 없이 이루어지고 있는 일들이 더 큰 문제로 발생하니까 동시에 같이 진행해야 한다. 지역마다 의료기관을 설득하고 있다. 그분들도 환자를 안 받겠다는 관점보다는 사법 리스크에 대한 부담이 커지는 것이 아니냐는 우려라서 계속 설득할 예정이고 잘될 것이라고 생각한다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 정은경 보건복지부 장관이 25일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 응급환자 이송체계 혁신 시범사업 관련 브리핑을 하고 있다.2026.02.25gdlee@newspim.com

- 광역상황실에는 충분한 인력이 충원되나
(이중규 복지부 공공보건정책관) 인력이 많이 필요한 상황이다. 올해 광역상황실 인력을 30명 정도 증원하도록 예산을 확보했다. 그러나 당장 30명을 시범사업에 활용할 수 없어 최대한 인력을 뽑고 시범사업 기간 동안은 다른 광역상황실에 있는 인력을 도움받아 사업을 진행할 예정이다.

- 다른 광역상황실에서 동원할 경우 업무 과부화될 우려가 없는지
(이중규 복지부 공공보건정책관) 상황에 따라 업무 과부하가 생길 가능성이 있다. 다만 인력을 집중 배치하는 이유는 광역상활실의 역할이 명확하기 때문이다. 다른 광역상황실은 어떤 경우는 연락하기도 하고 어떤 경우는 연락 안 하기도 한다. pre-KTAS 1-2 환자들은 책임져야 되는 일이 명확하게 생긴 상황이라 이쪽으로 인력을 차출했다.

- 우선수용병원 선정 의무가 있나
(이중규 복지부 공공보건정책관) 법상 의무는 없다. 현재 지역에서도 명시적이지 않지만 지역의 상황에서 보면 수용하는 병원들이 있다. 응급환자 이송 상황은 두 단계다. 첫 번째는 응급상황이 생겼을 때 최종치료는 아니지만 당장의 응급상황을 해소시키는 작업을 해야 한다. 안전화된 환자에게 최종적으로 치료가 이뤄지는 것이 두 번째 단계다. 지역 응급의학 선생님들은 이해하고 있다. 지역에서 환자를 우선적으로 받아줄 병원을 정하자는 관점이다.

 

- 경증환자 차원에서 다르게 적용되는 점은
(이중규 복지부 공공보건정책관) 중증응급환자들이 치료받으려면 경증환자들이 가급적 응급의료자원을 활용하지 않도록 해야 한다. 이번 시범사업 기간동안에 특별히 그것을 위해 대국민 홍보를 할 계획은 없다. 다만 경증환자들이 직접 병원으로 오는 경우 응급실이 포화되기 댸문에 응급실 상황에 대한 대국민적인 홍보에 대한 필요성은 느끼고 있다. 별도로 계획을 만들어 추진해야 된다고 생각한다.

- 시범사업 지역의 3~5월 pre-KTAS 1-2등급 일 평균 환자는
(이중규 복지부 공공보건정책관) 89건이다.

- 소방청이 전적으로 책임지겠다는 책임감을 보여줬다. 인력·자원 문제는
(주영국 소방청 119대응국장) 소방청 차원에서 특단의 대책을 수립했다. 예비 구급차를 활용해 이송한 환자에 대해 재이송을 책임져 병원의 부담을 완화하고 중증 환자가 최대한 빨리 병원에서 처치받을 수 있도록 하겠다.

sdk1991@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 67% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 지지도가 취임 이후 최고치인 67%를 기록했다는 여론조사 결과가 26일 발표됐다. 이재명 대통령 국정운영 평가 2월4주차 [그래프=NBS] 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 공동으로 수행하는 전국지표조사(NBS) 2월 4주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 긍정평가는 67%로 직전 조사인 2월 2주차 63%보다 4%포인트(p) 올랐다.  부정평가는 25%로 직전 조사 30%보다 5%p 떨어졌다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 25일 서울 종로구 청와대에서 열린 제11차 확대국가관광전략회의 'K-관광, 세계를 품다'에서 미소를 짓고 있다. [사진=청와대] 2026.02.26 photo@newspim.com 정당 지지도에서는 더불어민주당 45%, 국민의힘 17%, 조국혁신당 4%, 개혁신당 3%, 진보당 1% 순으로 나타났고, 태도유보는 27%였다.  정당 대표의 직무수행 평가는 정청래 민주당 대표에 대한 긍정평가가 43%, 부정평가 42%였고, 장동혁 국민의힘 대표에 대한 긍정평가는 23%, 부정평가는 62%였다. NBS 정당지지도 2월4주차 [그래프=NBS] 6·3 지방선거와 관련해서는 여당에 힘을 실어줘야 한다는 의견이 53%, 야당에 힘을 실어줘야 한다는 의견이 34%로 집계됐다. 이재명 정부가 추진하는 다주택자 양도소득세 중과 유예 폐지에는 잘한 조치라는 찬성 의견이 62%, 잘못한 조치라는 반대 의견이 27%였다.  윤석열 전 대통령 1심에서 무기징역을 선고한 것에는 '혐의에 비해 가볍다'는 의견이 42%, '적절하다'는 의견이 26%, '무죄이므로 잘못됐다'는 의견이 23%였다.  이번 여론조사는 23~25일 동안 만 18세 이상 남녀 1002명을 대상으로 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사 방식으로 진행됐다. 응답률은 14.9%로, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-02-26 11:51
사진
[갤럭시 언팩] 베일 벗은 갤S26 [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 팰리스 오브 파인 아트에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장은 행사 시작과 동시에 환호로 가득 찼다. 갤럭시를 상징하는 사각별이 대형 스크린에 떠오르자 객석 곳곳에서 함성이 터졌고, 노태문 삼성전자 디바이스경험(DX)부문장 사장이 무대에 오르자 분위기는 한층 고조됐다. 삼성전자는 이날 갤럭시 S26 시리즈를 공개하며 이를 '3세대 스마트폰'으로 규정했다. 핵심은 '에이전틱 인공지능(AI)'이다. 사용자의 명령을 기다리는 기기를 넘어, 맥락을 이해하고 먼저 예측·제안·행동하는 '행동하는 AI'로의 전환을 공식화했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 발표를 마치고 참석자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장(가운데)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 발표자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com 노 사장은 "모든 획기적인 기술은 처음에는 경이로움으로 등장하지만, 역사를 바꾸는 기술은 인프라가 되면서 조용히 배경으로 스며든다"며 "AI가 지금 바로 그 지점에 서 있다"고 말했다. 이어 "AI는 누구나, 어디서나, 별도의 전문 지식 없이 작동해야 한다"며 "여러분이 인식하기도 전에 필요를 예측하는 스마트폰, 습관을 학습하고 실시간으로 적응하는 스마트폰, 여러분을 대신해 행동하는 스마트폰. 이것이 바로 에이전틱 AI 폰"이라고 강조했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장(가운데)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 발표를 하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com ◆ 행사장 가득 채운 'AI 인프라' 선언 이날 행사에는 북미를 비롯해 유럽·아시아 등 세계 각지에서 온 미디어와 인플루언서, 파트너 등 1400여 명이 참석했다. 행사 시작 1시간 전부터 입구에는 긴 줄이 형성됐고, 참석자들은 스마트폰을 꺼내 들고 무대 연출을 촬영하거나 체험존 동선을 확인하느라 분주했다. 동서양을 막론하고 관람객들은 새로 공개된 기기를 직접 체험하기 위해 발걸음을 재촉했다. 삼성전자는 갤럭시 S26 울트라를 활용해 '갤럭시 언팩 2026' 행사를 촬영했다. [사진=공동취재단] [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장. 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 참석한 인파의 모습. 김정인 기자 = 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 케데헌을 연출한 글로벌 영화 감독 매기 강(Maggie Kang)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 참석한 모습. 2026.02.26 kji01@newspim.com 삼성전자는 이번 무대를 글로벌 영화 감독 매기 강과 협업해 연출했다. 매기 강은 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters)'를 연출한 차세대 크리에이터로, 이번 언팩에서는 크리에이티브 자문으로 참여했다. 행사 기획 단계부터 발표 메시지 구성, 초청장 콘셉트, 무대 연출 요소 등 전반적인 스토리텔링에 관여했다는 설명이다. ◆ '프라이버시 디스플레이' 시연에 박수 이날 가장 큰 반응이 터진 순간 중 하나는 '프라이버시 디스플레이' 시연이었다. 측면에서 화면이 보이지 않도록 제어하는 장면이 공개되자 객석에서는 박수와 환호가 이어졌다. 50대 미국인 남성 스태프는 "미국은 대중교통 이용이 상대적으로 덜하긴 하지만 회사나 차량 이동 중 타인의 시선이 부담스러운 상황은 많다"며 "보호 필름처럼 화면이 어두워지지 않으면서 사생활을 지킬 수 있다는 점에서 혁신적"이라고 평가했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장의 모습. 프라이버시 디스플레이존에 인파가 몰려있다.2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장. 2026.02.26 kji01@newspim.com 에이전틱 AI에 대한 반응도 이어졌다. 삼성 멤버십 프로그램을 통해 행사에 참석한 20대 한국 남성은 "AI가 알아서 행동한다고 생각하면 어렵지 않다"며 "실생활에서 바로 쓰일 것 같고 경쟁사 대비 앞선 느낌이 강하다"고 말했다. 미국 조지아에서 온 삼성 멤버십 참가자는 "나이토그래피는 인플루언서에게 게임체인저가 될 수 있다"며 "작은 스마트폰 하나로 전문가급 영상 촬영이 가능하다는 점이 큰 매력"이라고 밝혔다. 또 다른 20대 미국인 여성 스태프는 "현장에서 나우 넛지 기능은 특히 고령층이나 활동이 어려운 사용자에게도 유용할 것이라는 이야기가 많다"고 전했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 전시된 갤럭시 S26 시리즈의 모습. 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 전시된 갤럭시 버즈4 시리즈의 모습. 2026.02.26 kji01@newspim.com ◆ '3세대 스마트폰' 비전 공식화 이번 언팩은 AI를 전면에 내세워 '3세대 스마트폰'의 방향성을 공식화한 자리였다. 노 사장은 "AI는 인프라가 되어야 한다"며 "더 많은 사람에게 접근 가능해야 하고(Reach), 누구나 보편적으로 사용할 수 있도록 열려 있으며(Openness), 신뢰를 기반으로 작동해야 한다(Confidence)"고 강조했다. 이어 "보안과 프라이버시를 기본값으로 설계한 AI만이 일상의 기반이 될 수 있다"며 "갤럭시는 책임 있는 AI 경험을 통해 모바일의 다음 단계를 열어가겠다"고 했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장(가운데)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 발표를 하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com kji01@newspim.com 2026-02-26 07:45

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동