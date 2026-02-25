동해시, 50톤 이상 개인하수처리시설 160개소 상반기 일제 점검

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 다음 달부터 5월까지 2026년 상반기 개인하수처리시설 지도·점검을 실시한다고 25일 밝혔다. 이번 점검은 일일 처리용량 50톤 이상의 대용량 개인하수처리시설(오수처리시설)을 중심으로 집중 점검하는 방식으로 진행된다.
동해시에 따르면 현재 관내에는 일 처리용량 50톤 이상 개인하수처리시설이 총 160개소 운영 중이다. 시는 이번 일제 점검을 통해 시설별 운영 실태를 체계적으로 파악하고 안정적인 하수 처리를 통해 공공수역 수질 보전과 쾌적한 도시환경 조성에 나선다는 방침이다.
주요 지도·점검 항목은 '하수도법'과 '환경오염물질 배출시설 등에 관한 통합지도·점검 규정'에 따른 운영·관리 기준 준수 여부다. 오수처리시설의 정상 가동 여부, 내부 청소 이행 여부, 운영 일지 작성·보관 상태, 방류수 수질 기준 준수 여부, 수질 자가측정 등 전반적인 운영·관리 실태를 확인한다.
점검 결과 경미한 관리상 미흡 사항은 현장에서 즉시 시정 조치하고 정당한 사유 없이 시설을 가동하지 않거나 방류수 수질 기준을 반복적으로 위반하는 등 중대한 위반 행위에 대해서는 '하수도법' 관련 규정에 따라 과태료 부과와 사용중지·개선명령 등 행정처분을 병행할 방침이다.
박종주 동해시 상하수도사업소장은 "개인하수처리시설이 기준에 맞게 설치·운영될 때 하천과 연안 등 공공수역의 수질을 지키고 시민이 체감하는 생활환경의 질도 함께 개선될 수 있다"며 "시설 관리주체와 시민 여러분께서도 시설을 적정하게 운영·관리할 수 있도록 적극적인 관심과 협조를 부탁드린다"고 말했다.
