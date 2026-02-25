이주우, tvN '건물주' 캐스팅…하정우 쫓는 '집념의 형사' 고주란 役

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이주우가 tvN 새 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'을 통해 집념의 형사로 변신을 예고했다.
내달 14일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'은 빚에 허덕이는 생계형 건물주 기수종(하정우)이 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스를 그린 드라마다. 영화 '남극일기', '페르소나'의 임필성 감독과 오한기 작가가 의기투합해 기대를 모으고 있다.
이주우가 연기할 고주란 캐릭터는 강력반 소속 형사로, 차가운 이성과 뜨거운 집념을 동시에 지닌 인물이다. 한번 물면 놓지 않는 집요한 수사 스타일을 가진 그는 사건의 핵심 인물인 기수종(하정우)과 묘한 긴장감을 형성하며 극의 서스펜스를 최고조로 이끌 예정이다. 특히 상부의 압박이나 권력 앞에서도 굴하지 않고 오직 증거와 정황만으로 진실을 쫓는 '직진 본능'이 시청자들에게 통쾌함을 선사할 전망이다.
이처럼 한 치의 오차도 허용하지 않는 고주란의 모습은 이주우 특유의 지적이고 단단한 에너지로 더욱 입체감 있게 완성될 예정이다. 하정우, 임수정 등 내로라하는 연기파 배우들과의 숨 막히는 연기 텐션 속에서 자신만의 색깔로 존재감을 드러낼 이주우의 활약에 관심이 집중되고 있다.
이주우는 tvN '스틸러: 일곱 개의 조선통보', SBS '왜 오수재인가', tvN '식샤를 합시다 3' 등 장르를 넘나드는 작품에서 안정적인 연기력과 독보적인 캐릭터 소화력을 입증했다. 세련된 커리어우먼부터 강인한 엘리트 경찰까지 변화무쌍한 매력을 선보여온 이주우가 이번 '건물주'에서 보여줄 또 한 번의 파격적인 변신에 기대가 더해진다.
차갑지만 뜨거운 집념으로 안방극장을 사로잡을 이주우의 열연은 오는 내달 14일 밤 9시 10분에 첫 방송될 tvN 새 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'에서 확인할 수 있다.
