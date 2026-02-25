진주시, 남부내륙철도 개통 대비 미래형 도시 전략 발표

청년·기업 유입으로 명품 도시 도약
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 남부내륙철도 개통 대비 교통허브 구축·우주항공 육성 등 미래형 도시 전략을 발표했다.
정봉호 진주시 도시국장은 25일 오전 진주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "지난 6일 남부내륙철도 착공식을 맞아 교통·산업·문화·관광 융합 도시로 도약을 준비하고 있다"고 밝혔다.
시는 이를 위해 철도 효과를 산업발전·인구유입·관광활성화로 확대하기 위해 교통허브 구축, 우주항공 지역혁신, 관광·마이스 육성 전략을 수립한다.
먼저 진주역 중심 서부경남 교통허브로 접근성을 개선한다.
대합실 증축사업(2031년 준공)과 역세권 공영주차타워(2027년 조성)를 추진하며, 여객터미널을 철도·버스 연계 복합환승거점으로 만든다.
진주~사천 광역환승할인·진주형 MaaS를 시행 중이며, 제5차 지방대중교통계획으로 노선개편과 UAM 버티포트 구축을 준비한다. 우주항공철도 건설과 정촌~사천 도로 등 광역·순환 교통망도 확충한다.
철도 개통으로 우주항공 중심도시 도약을 가속화한다.
경남과 역세권 개발계획으로 주거·문화·산업·마이스·물류 복합도시를 조성하며, 첨단지식산업단지에 우주항공·UAM 기업을 집적한다. KAI 회전익 비행센터(2024년 완공) 운영, AAV 실증센터·우주환경시험시설 구축, AI 안전성 평가 플랫폼 확대를 진행한다.
역세권-문산 공공택지-혁신도시-초전 신도심 연결 혁신벨트를 조성한다. 신진주역세권(2020년 준공) 확장개발, 문산 공공택지(2032년까지)로 공공기관 이전·우주기업 대비한다. 초전 신도심 개발로 공공업무·주거·상업 기능을 강화하며 산학연 협력을 구축한다.
접근성 향상으로 부강 진주 3대 프로젝트를 추진한다. 원더풀 남강·옛진주역 재생·진양호 르네상스로 문화 콘텐츠를 강화하며, K-거상·이순신 승전길·지리산 연계 광역 관광을 확대한다.
전통문화체험관·한옥스테이·월아산 숙박시설 확충과 인센티브 고도화로 체류 인프라를 낫는다.
정 국장은 "철도 개통으로 청년·기업·관광객 유입이 기대되며 남중부권 명품 도시로 준비한다"고 말했다.
news2349@newspim.com