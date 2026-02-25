전주정보문화산업진흥원, AI·가상융합·미디어테크 육성 '본격화'

거점 인프라 기반 인재양성·기술 실증·사업화 전주기 지원
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주정보문화산업진흥원이 AI와 가상융합, 디지털 기반 영화·영상산업 등 기술 중심 지역 산업 생태계 육성에 역량을 집중한다.
허전 원장은 25일 브리핑을 통해 AI·가상융합·미디어테크 3대 분야를 축으로 한 산업별 추진 전략과 실행 방안을 발표했다.
거점 인프라 구축과 함께 인재양성, 기술 실증, 사업화 지원까지 성장 주기별 맞춤형 지원 체계를 강화하겠다는 구상이다.
먼저 AI 분야에서는 과학기술정보통신부의 '인공지능 신뢰성 혁신 실증사업' 공모에 도전한다.
농생명·제조·바이오 등 지역 특화산업과 연계해 위험도·안전성 분석, 컨설팅, 검·인증 지원을 포함한 원스톱 지원 체계를 구축할 계획이다.
기업 수요 파악부터 시험·심사, 진단, 인증 발급까지 전 과정을 지원해 산업 현장의 AI 전환을 촉진한다.
또한 2020년부터 추진 중인 지역 ICT 이노베이션 스퀘어 사업을 AI 중심으로 고도화해 개발 인력과 재직자 대상 교육을 강화한다. 이를 통해 신뢰 가능한 AI 기술 기반 위에서 지역 주력산업 경쟁력을 높인다는 방침이다.
가상융합 분야에서는 과학기술정보통신부 '지역 가상융합산업 혁신센터 운영사업' 전북 운영기관으로 선정됐다.
앞서 전북 VR/AR제작거점센터, 전북 메타버스 지원센터를 운영해 온 경험을 바탕으로 기술 실증, R&D 연계, 사업화·투자·판로 지원 등 기업 성장 전주기 지원을 확대한다.
특히 옛 전주종합경기장 부지에 조성되는 지-타운(G-Town)을 중심으로 AI·가상융합 미래기술 실증 기반을 구축하고, 디지털트윈·피지컬 AI 등 첨단기술의 산업 적용을 지원하는 핵심 거점으로 육성할 계획이다.
영화·영상 분야에서는 문화체육관광부 제안 'AI 기반 VFX 후반제작지원시설 구축' 사업이 최종 승인됨에 따라 2027년까지 약 40억 원 규모의 특수효과 후반제작 인프라를 전주독립영화의 집에 조성한다.
이를 통해 음향 마스터링, 색보정, 특수효과 등 3대 후반제작 지원을 아우르는 원스톱 체계를 완성한다.
아울러 교육용 버추얼 프로덕션 스튜디오 기반 전문 인력 양성과 사전시각화 교육을 지속하고, 한국형 영화효과음원플랫폼(K-sound library) AI 음원 검출 서비스와 국제 표준 카테고리 시스템(Universal Category System) 체계 구축으로 글로벌 대응 역량도 강화한다.
전북 RISE 사업과 연계한 '3DGS 기술 기반 테크비즈 플랫폼' 시제품도 올해 개발을 완료할 예정이다.
허전 원장은 "AI·가상융합·미디어테크 기술 기반 산업 육성을 통해 지역 산업 경쟁력을 높이고 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 밝혔다.
