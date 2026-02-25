태백산 '단종비각' 역사·의미, 영화 개봉 후 재조명

전체기사 최신뉴스 GAM
1955년 태백산 망경대 능선에 조성…탄허 스님 친필 비문으로 상징성 더해
단종 태백산 산신 전승·음력 9월 제의 이어져…영화 '왕과 사는 남자'로 관심 확산 기대

[태백=뉴스핌] 이형섭 기자 = 단종의 삶을 다룬 영화 '왕과 사는 남자'가 빅 히트를 치면서 강원 태백산 망경대 능선에 자리잡고 있는 '단종비각'이 재조명되고 있다.

태백시 태백산 망경대 뒤쪽 능선에 자리한 단종비각은 조선 제6대 임금 단종(재위 1452~1457)의 넋을 기리기 위해 세워진 추모 공간이다. 해발 고도가 높은 태백산 자락의 비교적 완만한 능선 위에 자리잡은 이 비각은, 오랜 시간 지역민들의 기억과 신앙이 축적돼 온 상징적인 장소로 평가된다.

현재의 단종비각은 1955년 망경사 주지 박묵암 스님이 중심이 되어 건립한 것이다. 한국전쟁 직후 열악한 여건 속에서도 단종을 추모하려는 지역 사회와 불교계의 뜻이 모인 결과로, 목조 삼칸 겹집 구조에 팔작지붕을 얹은 아담한 건물이다. 내부에는 '朝鮮國太白山端宗大王之碑(조선국태백산단종대왕지비)'라는 비석이 세워져 있어 단종을 태백산이라는 공간과 연결해 기리는 의미를 담고 있다.

태백산 '단종비각'.[사진=태백시] 2026.02.25 onemoregive@newspim.com

비문과 현판 글씨는 오대산 월정사 조실이었던 탄허 스님의 친필이다. 탄허 스님은 20세기 한국 불교계를 대표하는 선승이자 학승으로, 한문 경전을 우리말로 풀어 대중화에 기여하고 유·불·선을 아우르는 회통 사상을 전개한 인물로 평가된다. 이 같은 인물이 남긴 친필 비문이라는 점에서 단종비각의 역사적·정신적 상징성은 한층 깊어졌다는 게 학계와 지역 사회의 공통된 시각이다.

단종의 생애는 조선 전기 정치사의 격변과 맞닿아 있다. 12세에 왕위에 오른 그는 1453년 계유정난 이후 숙부 수양대군에게 실권을 빼앗기고 상왕으로 물러났다가, 사육신의 복위 시도 실패와 금성대군 거사 좌절을 거치며 영월로 유배돼 1457년 열일곱의 나이로 생을 마감했다. 어린 나이에 왕위에 올라 폐위와 유배, 죽음에 이르는 비극적 여정은 후대에 깊은 인상을 남겼고, 단종은 '비운의 군주'로 기억돼 왔다.

그러나 단종에 대한 역사는 죽음 이후에도 이어졌다. 1698년(숙종 24년) 조선 제19대 임금 숙종은 단종을 복위시키고 묘호를 단종으로 정하는 국가적 결정을 내렸다. 이는 단종을 단순한 폐위 군주가 아닌 정통 군주로 재위치시키는 조치로, 그의 비극이 국가 차원의 재평가를 거친 사건이었음을 보여준다.

이 같은 역사 인식은 태백 지역 민간 전승과도 맞물린다. 태백산 일대에는 단종이 태백산의 산신이 되었다는 믿음이 전해지고 있다.

설화에 따르면, 전 한성부윤 추익한이 영월에 유배된 단종에게 머루와 다래를 진상하러 가던 중 곤룡포 차림에 백마를 탄 단종을 길에서 만나 행선지를 묻자 "태백산으로 간다"는 답을 들었고, 이후 영월에 도착해 그날 단종의 승하 소식을 들었다는 이야기가 내려온다. 단종 사후 그의 혼이 태백산으로 돌아가 산신이 되었다는 이 전승은, 태백산을 민족의 영산이자 단종의 영혼이 깃든 산으로 인식하게 만든 기반이 됐다.

이러한 믿음 속에서 태백 지역 주민들은 단종을 태백산 산신으로 모시며 매년 음력 9월 3일 산정에서 단종태백산신제를 지내고 있다.

이는 단순한 역사적 인물 추모를 넘어, 지역 공동체가 단종을 자신들의 공간 속 수호신으로 받아들인 행위로 해석된다. 1955년 박묵암 스님 등이 힘을 모아 단종비각을 세운 것 역시 이러한 신앙적·지역적 기억을 가시적으로 드러낸 결과다.

오늘날 단종비각은 태백산을 찾는 등산객들이 잠시 발걸음을 멈추는 지점이자, 조선 왕조 정치사와 민간 신앙, 현대 불교계 인물의 흔적이 한데 교차하는 장소로 자리 잡고 있다. 규모는 작지만 그 안에는 사육신과 금성대군의 복위 시도, 영월 유배의 비극, 태백산 산신 전승, 탄허 스님의 친필 등 다양한 역사·문화 요소가 응축돼 있다는 평가다.

최근 단종의 삶을 본격적으로 다룬 영화 '왕과 사는 남자'가 2월 4일 개봉하며 단종 관련 유적과 전승에도 관심이 높아지고 있다. 태백시는 영화 개봉을 계기로 태백산 단종비각과 단종태백산신제 등 지역에 남은 단종 관련 유무형 유산을 널리 알릴 계획이다.

시 관계자는 "대중문화는 역사적 인물을 새로운 시선으로 조명하는 계기가 된다"며 "영월의 유배지뿐 아니라 태백산 단종비각 같은 공간도 함께 조명돼, 단종을 둘러싼 역사와 지역 전승을 깊이 돌아보는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

onemoregive@newspim.com

