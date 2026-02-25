이채영 경기도의원, 도시장상권진흥원 남부권역 사업설명회 참석

"권역별 설명회를 통해 현장과 정책이 보다 긴밀히 연결되길 기대"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 국민의힘 정책수석이자 경제노동위원회 소속 이채영 의원(국민의힘, 비례)은 지난 24일 경기도인재개발원에서 열린 '2026년 경기도시장상권진흥원 남부권역 사업설명회'에 참석해 남부권역 상인회 및 연합회 관계자들과 소통하는 시간을 가졌다고 25일 밝혔다.

경기도의회 국민의힘 정책수석이자 경제노동위원회 소속 이채영 의원(국민의힘, 비례)은 지난 24일 경기도인재개발원에서 열린 「2026년 경기도시장상권진흥원 남부권역 사업설명회」에 참석해 남부권역 상인회 및 연합회 관계자들과 소통하는 시간을 가졌다. [사진=경기도의회]

이의원에 따르면 이번 설명회는 경기도시장상권진흥원이 주관하는 2026년도 소상공인·전통시장·골목상권 지원사업의 세부 내용과 신청 절차, 추진 일정 등을 안내하기 위해 마련된 자리로, 남부권역 상인회 및 유관기관 관계자들이 참석해 높은 관심을 보였다.

이채영 의원은 축사를 통해 "급변하는 소비환경과 고금리·고물가 상황 속에서 지역 상권이 많은 어려움을 겪고 있다"며 "이러한 시기에 지원사업에 대한 정책 정보를 사전에 공유하고 안내하는 것은 정책 접근성을 높이는 중요한 행정적 노력"이라고 강조했다.

또한 "권역별 설명회를 통해 현장과 정책이 보다 긴밀히 연결되길 기대한다"며, "각 사업에 대한 이해를 높이고 적극적으로 참여해 주시길 바란다"고 당부했다.

한편, 이날 설명회에서는 '경기 살리기 통큰 세일', '청년 창업 원스텝 지원', '경영환경 개선사업', '골목상권 활성화 및 소공인 자생력 강화' 사업 등 2026년 주요 지원사업이 안내되었으며, 질의응답을 통해 현장의 건의사항을 청취하는 시간도 함께 진행됐다.

경기도의회 국민의힘 정책수석이자 경제노동위원회 소속 이채영 의원(국민의힘, 비례)은 지난 24일 경기도인재개발원에서 열린 「2026년 경기도시장상권진흥원 남부권역 사업설명회」에 참석해 남부권역 상인회 및 연합회 관계자들과 소통하는 시간을 가졌다. [사진=경기도의회]

이채영 의원은 "현장의 적극적인 참여가 곧 정책의 실효성을 높이는 기반"이라며 "지역 상권이 지속 가능한 성장 동력을 확보할 수 있도록 의회 차원에서도 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com