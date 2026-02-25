아이브 '뱅뱅', 국내 차트 '퍼펙트 올킬'·美 빌보드 차트인

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아이브가 국내 주요 음원 차트 '퍼펙트 올킬'에 이어 미국 빌보드 차트에도 이름을 올렸다.

25일(한국시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(2월 28일 자)에 따르면, 아이브 정규 2집 '리바이브 플러스(REVIVE+)'의 선공개 더블 타이틀곡 '뱅뱅(BANG BANG)'이 '빌보드 글로벌(미국 제외)' 차트에서 38위를 기록했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아이브. [사진=스타쉽엔터테인먼트] 2026.02.23 moonddo00@newspim.com

이와 함께 '빌보드 글로벌 200' 차트 81위, '월드 디지털 송 세일즈' 차트에 7위로 2주 연속 상위권에 랭크되며 탄탄한 글로벌 입지를 증명했다.

지역별 차트에서의 활약도 두드러진다. '뱅뱅'은 빌보드 코리아 '핫100' 3위, '글로벌 K팝 송' 5위를 비롯해 빌보드 재팬 '핫100' 21위에 올랐다.

또한 한국과 일본을 비롯해 아시아 3개 지역에서도 최상위권에 진입하며 글로벌 영향력을 과시했다.

이러한 글로벌 성과는 국내에서의 뜨거운 인기와 맞물려 시너지를 내고 있다. 지난 24일 '뱅뱅'은 국내 주요 음원 플랫폼인 멜론, 지니, 플로, 바이브, 벅스의 실시간 및 일간 차트, TOP100 등에서 모두 1위를 석권하며 '퍼펙트 올킬(PAK)'을 달성했다.

이날 오전 9시 기준 정상을 계속 유지하고 있다. 이는 2026년 발매된 곡 중 첫 번째 기록이자 아이브 통산 여섯 번째 퍼펙트 올킬이라는 점에서 의미가 깊다.

주변의 시선에 흔들리지 않고 스스로 상황을 개척해 나가는 주체적인 메시지를 담은 '뱅뱅'은 강렬한 EDM 사운드와 함께 직관적인 퍼포먼스로 큰 사랑을 받고 있다.

아이브는 이번 정규 2집을 통해 '나'에서 '우리'로 확장된 서사를 선보이며 대중과 평단의 호평을 동시에 이끌어냈다.

빌보드 차트 진입과 국내 퍼펙트 올킬 기록을 동시에 써 내려가고 있는 이들이 이어갈 앞으로의 행보에 전 세계 팬들의 관심이 집중된다.

지난 23일 아이브는 정규 2집 '리바이브 플러스'를 발매한 가운데, 타이틀곡 '블랙홀(BLACKHOLE)'로 음악방송 및 다양한 콘텐츠를 통해 전 세계 팬들과 소통할 계획이다.

