의왕시, 행안부 '지방자치단체 혁신 평가' 4년 연속 우수기관 선정

김성제 시장 "모든 행정분야에서 시민이 체감하는 혁신 정책을 꾸준히 추진한 결과"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시가 행정안전부가 주관하는 '지방자치단체 혁신 평가'에서 4년 연속 우수기관으로 선정됐다고 25일 밝혔다.

의왕시청 전경. [사진=의왕시]

시에 따르면 행정안전부는 지방자치단체의 자율적인 혁신 역량을 강화하고 주민이 체감하는 성과 창출을 위해 매년 혁신 평가를 실시하고 있으며, 이번 2025년 평가에서는 △기관 혁신 역량 △혁신 성과 △자율지표 등 3개 영역 10개 세부지표에 대해 심사했다.

시는 대부분의 지표에서 높은 점수를 받았으며 특히, △기관장의 혁신 리더십 △혁신활동 참여 및 혁신성과 확산 노력 △주민 소통·참여 강화 △민관 협력 활성화 △ AI·디지털 기술 활용 서비스 향상△조직 문화 개선 및 행정 내부 효율화 등 6개 항목에서 '우수' 등급을 획득했다.

특히, 이번 평가에 제출된 '화물자동차 밤샘주차 허용구간 지정'사례가 시민 불편을 크게 해소 시킨 적극 행정 사례로 높은 평가를 받았다.

김성제 시장은 "모든 행정분야에서 시민이 체감하는 혁신 정책을 꾸준히 추진한 결과 4년 연속 지자체 혁신 평가에서 우수기관으로 선정되는 값진 결과를 얻었다"며 "앞으로도 다양한 혁신 정책을 발굴해 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

