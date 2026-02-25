부산교육청, 초·중등 영어교육 정책 설명회…맞춤형 교육환경 조성

AI·원어민 활용 교육 혁신 추진

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 최근 부산교육연구정보원 강당에서 초·중·고등학교 영어 담당 교사와 교육지원청 관계자 등 600여 명이 참석한 '2026년 초·중등 영어교육 정책 설명회'를 개최했다고 25일 밝혔다.

시교육청은 올해 학생들의 실질적인 영어 의사소통 역량 강화를 위해 공교육 내 맞춤형 교육 환경 조성에 나선다.

최근 부산교육연구정보원 강당에서 열린 '2026년 초·중등 영어교육 정책 설명회' [사진=부산시교육청] 2026.02.25

'BE(Busan English) 프로젝트'를 추진한다. BE프로젝트는 ▲AI 기반 자기주도 영어 말하기 프로그램 'BE-Speak' ▲원어민 영어보조교사와 함께하는 소그룹 화상 수업 'BE-Talk' ▲부산의 특화 콘텐츠를 활용한 영어 체험 'BE-Tour' 등으로 구성됐다.

시교육청은 체계적인 지원을 통해 학생들의 심리적 언어 장벽을 낮추고 실전 소통 역량을 키우는 데 주력한다는 방침이다.

이날 설명회에서는 EBS 영어 교육 전문가인 이현석 강사가 참석해 'AI를 활용한 영어 말하기·쓰기 역량 강화'를 주제로 특강을 진행했다.

이 강사는 20여 년간의 방송 노하우를 바탕으로, 학생들이 교실 수업에서 더 많이 말하고 직접 써볼 수 있는 실천적인 교수법을 제안하여 참석한 교사들의 호응을 얻었다.

시교육청은 말하기와 쓰기 중심의 영어교육 개선 방안이 학교 현장에 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 지원 체계를 강화해 나갈 계획이다.

김석준 교육감은 "공교육 내에서 자연스러운 영어 소통 역량을 갖추어 세계 무대에서 자신의 꿈을 펼칠 수 있도록 실질적인 교육 환경을 조성하고 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com