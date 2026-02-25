전체기사 최신뉴스 GAM
뉴스핌

2026.02.25 (수)
고준호 경기도의원, 국지도78호선 광탄 구간 현장 방문·현황 점검

총사업비 협의 및 후속 행정절차 신속한 이행 요청
접경지역 교통망의 연속성과 안전성 확보
사업이 지연되지 않도록 지속적으로 점검

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 고준호 경기도의회 의원(국민의힘)은 지난 24일 경기도 북부도로과 관계자들과 함께 국지도78호선 광탄(용미~신산) 구간을 현장 방문해 사업 추진 현황을 점검하고 총사업비 협의 및 후속 행정절차의 신속한 이행을 요청했다고 25일 밝혔다.

경기도의회 고준호 의원(국민의힘·파주1)은 지난 24일 경기도 북부도로과 관계자들과 함께 국지도78호선 광탄(용미~신산) 구간을 현장 방문해 사업 추진 현황을 점검하고, 총사업비 협의 및 후속 행정절차의 신속한 이행을 요청했다고 25일 밝혔다. [사진=경기도의회]

고의원에 따르면 국지도78호선은 고양시 고양동과 파주시 광탄면을 연결하는 보조간선도로로, 접경지역 남북축 교통망의 주요 구간이다. 이미 4차로로 확장된 덕양~용미 구간 및 북쪽 분수천 주변도로와 달리, 용미~신산 3.12km 구간은 2차로로 남아 있어 '4차로에서 2차로로 급격히 좁아지는 구조적 병목'이 발생하고 있다.

이로 인해 출퇴근 시간대 차량이 집중되면서 상습적인 정체가 반복되고 있으며 오산일반산업단지 통근 차량과 광탄 시가지 진입 차량, 통과 교통이 혼재돼 주민 불편이 지속적으로 제기돼 왔다.

해당 사업은 지난 2015년 제4차 국지도 5개년계획 반영이 건의됐으나 미반영됐고 2017년 접경지역 발전종합계획 반영 신청을 거쳐 2021년 제5차 국도·국지도 건설계획(2021~2025)에 포함됐다. 그러나 해당 사업 추진이 난항을 겪으며 사업이 정체를 겪어왔다.

이에 고준호 의원은 도의회 입성 이후 국지도78호선 건설을 의정 목표 1순위로 제시하고 주민 서명과 현장 의견을 토대로 관계 부처를 지속적으로 설득해 왔다. 그 결과 2023년 국회 정부예산에 설계비 2억 원이 신규 반영·확정되며 사업은 다시 궤도에 오르게 됐다.

현재 기본 및 실시설계는 2025년 말 준공, 2026년 4월 국토교통부 총사업비 협의를 거쳐 6월에는 경기도 이관을 목표로 하고 있다.

경기도의회 고준호 의원(국민의힘·파주1)은 지난 24일 경기도 북부도로과 관계자들과 함께 국지도78호선 광탄(용미~신산) 구간을 현장 방문해 사업 추진 현황을 점검하고 총사업비 협의 및 후속 행정절차의 신속한 이행을 요청했다고 25일 밝혔다. [사진=경기도의회]

고준호 의원은 "광탄 78호선은 하루 약 1만 6900대의 교통량이 예측되는 핵심 간선도로로 2차로 구조로는 장기적 교통 수요를 감당하기 어려운 상황"이라며 "접경지역 교통망의 연속성과 안전성 확보를 위해 행정 절차가 차질 없이 진행돼야 한다"고 밝혔다.

이어 "설계 이후 단계에서도 사업이 지연되지 않도록 지속적으로 점검하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com

