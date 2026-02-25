전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.25 (수)
정책·서울 총리실

'행정수도 세종' 지위 강화 시동…김민석 총리 "특별법 제정 등 논의"

25일 세종시 지원위원회 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 25일 "세종시가 행정중심복합도시로 출발했지만 이제는 대한민국의 국토구조와 행정체계의 미래를 함께 재설계해야 하는 단계에 와 있다"며 법령 등 제도적 기반 정비 의지를 강조했다.

김 총리는 이날 정부세종청사에서 제31차 세종특별자치시지원위원회를 열고 "행정수도 특별법 제정과 세종시법 개정을 위한 정부 차원의 적극적인 지원 방안도 함께 논의하겠다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 "정부는 국정과제를 통해서 행정수도 세종의 완성이라는 방향을 제시하고 있다"고 말했다. 

김민석 국무총리가 21일 경북 포항시 포은흥해도서관에서 열린 더불어민주당 경북도당 초청 'K-국정설명회'에서 특별강연과 함께 도민들의 질문에 답변하고 있다.[사진=독자제공] 2026.02.21 nulcheon@newspim.com

김 총리는 "국가 중추기능의 이전을 통한 행정기능 강화와 함께 행정수도의 기반 마련을 위한 교통망 확충, 정주여건 개선, 법적 기반 마련을 위해서도 노력을 기울이고 있다"고 했다. 

또 "세종시를 정치와 행정을 아우르는 행정수도로서 위상을 강화해 나간다면 5극3특 균형성장과 초광역권 연계전략도 실질적 동력을 확보할 수 있을 것"이라고 밝혔다. 

김 총리는 이어 "오늘은 세종시가 행정수도로 기능을 강화하기 위해 필요한 제도적 기반과 물리적 조건을 중심으로 논의할 것"이라며 "대통령 세종십무실, 국회 세종의사당이 조기에 건립될 수 있도록 실질적 협업체계를 갖추겠다"고 덧붙였다.

sheep@newspim.com

