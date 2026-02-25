전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.25 (수)
부산시, 지역 중소기업 알리바바닷컴 진출 확대 추진

지난해 18개사 542만달러 수출
실무 프로그램, 기업 역량 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 부산경제진흥원이 지역 중소기업의 글로벌 온라인 판로 개척을 위해 '알리바바닷컴' 입점 지원 규모를 확대한다.

시는 지난해 '알리바바닷컴' 입점 지원사업을 통해 지역 중소기업 18개 사가 총 542만달러(약 79억 원)의 수출 실적을 거뒀다고 25일 밝혔다.

지난 4일 부산시의회에서 열린 '알리바바닷컴 한국지사장 간담회'에서 참석자들이 기념사진을 찍고 있다.[사진=부산시] 2026.02.25

이 가운데 15개 사가 실수출을 달성해 전환율 부문 역대 최고치를 기록했다. 산업재 기반 기업의 수출 비중은 전체의 96%를 차지했다.

알리바바닷컴 입점 지원은 2018년 시작 이후 8년째 이어지고 있다. 특히 꾸준히 참여한 기업들은 스토어 운영 숙련도와 장기 거래처 확보에서 두드러진 성과를 내며 온라인 무역 자립 사례로 평가받고 있다.

시는 올해 지원 기업을 20개 사로 늘리고, 유료 회원 가입비 인상에 맞춰 지원 단가를 높인다. 선정 기업에는 알리바바닷컴 유료 회원 1년 가입비(3999달러)와 키워드 광고비의 70%를 지원한다.

온라인 마케팅 교육, 바이어 분석, 번역·입점 컨설팅 등 실무 중심의 프로그램을 제공한다. 키워드 광고비는 기존 참여 기업 500달러, 신규 기업 1000달러로 차등 지원한다.

수출 초보기업과 신규 입점 기업에는 '부산수출원스톱센터'의 대학생 통상지원단을 매칭해 바이어 상담, 견적 대응 등 실시간 온라인 영업을 돕는다.

이는 지난해 부산연구원 조사에서 지역 기업 3분의 1이 '디지털 무역 역량 부족'을 이유로 온라인 무역에 소극적인 것으로 나타난 데 따른 대응책이다.

참여 희망 기업은 다음달 6일까지 부산시 수출플랫폼을 통해 신청할 수 있다. 신규 기업 7개 사가 별도 선정되며 5회 이상 수혜기업은 신청 가능하나 수요 미달 시에만 후순위로 선정한다.

시는 이달 초 열린 '알리바바닷컴 한국지사장 간담회'에서 협력 확대 방안을 논의했으며 온라인 수출 판로 확대를 위한 공동 지원을 이어간다는 방침이다.

김봉철 부산시 디지털경제실장은 "지역 기업이 '입점→운영→수출'로 이어지는 선순환 구조를 정착할 수 있도록 맞춤형 지원을 강화하겠다"며 "알리바바닷컴과의 협력을 지속 확대해 지역 중소기업의 글로벌 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

