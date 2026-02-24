수원군공항이전 시민협의회 10만 서명 캠페인 전개

24일 수원컨벤션센터서 '수원 방문의 해' 선포식과 연계해 진행

수원군공항이전 및 경기통합국제공항 추진 시민협의회(이하 시민협의회)는 24일 수원 영통구 소재 수원컨벤션센터에서 '수원 방문의 해' 선포식과 연계해 '수원 군공항 이전 및 경기국제공항 신설 촉구 10만 서명 캠페인'을 전개했다고 밝혔다.

서명 캠페인 모습. [사진=시민협의회]

이번 서명 캠페인은 선포식 현장을 찾은 시민을 대상으로 군공항 이전과 경기국제공항의 필요성에 대한 공감대를 넓히고, 지역 균형발전 방안 마련을 위한 시민 의견을 폭넓게 모으기 위한 취지로 마련됐다.



시민협의회는 서명부스와 안내 배너를 설치하여 방문객들이 손쉽게 참여할 수 있도록 했으며, 군공항 이전과 경기국제공항의 필요성과 추진 현황, 관련 제도 등을 설명하는 홍보물을 함께 배포했다.

시민협의회 조철상 회장은 "관광도시로서의 수원 이미지를 강화하는 '수원 방문의 해' 출발점에서, 시민 삶의 질과 직결된 현안을 함께 논의할 수 있어서 의미가 컸으며, 오늘 시민의 분명한 요구를 모아 정부의 책임있는 결단과 속도감 있는 추진을 강력히 요구하겠다"고 전했다.

