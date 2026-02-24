아덴 조, 애니메이션계 오스카 '애니 어워드' 최우수 성우 연기상 수상

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 아덴 조가 '애니메이션계 아카데미상'으로 불리는 미국 제53회 애니 어워즈에서 최우수 성우 연기상을 수상했다.

지난달 열린 2025 노스캐롤라이나 영화비평가협회(NCFCA) 시상식에서 애니메이션·믹스드 미디어 부문 최우수 보컬 퍼포먼스를 수상한 데 이어, 한 달 만에 또 한 번의 영예를 안았다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 아덴 조. [사진=웨이브나인] 2026.02.24

아덴 조가 주연을 맡은 넷플릭스 글로벌 히트 애니메이션 영화 '케이팝 데몬헌터스(케데헌)'는 22일(한국시간) 미국 로스앤젤레스 UCLA 로이스 홀에서 열린 시상식에서 최다 수상작으로 선정됐다. 아덴 조의 수상을 포함해 최우수 장편상, 감독상, 시각효과상, 캐릭터 디자인상, 음악상, 미술상 등 총 10개 부문을 석권하며 작품성과 대중성을 동시에 인정받았다.

아덴 조는 수상 소감에서 "애니 어워즈에서 상을 받게 되어 정말 기쁘다"며 "위기 속에서도 당당히 맞서는 루미 캐릭터를 연기할 수 있어 영광이었다. 누구나 루미처럼 두려움을 넘어서는 용기를 가졌으면 좋겠다"고 전했다. 이어 "이 작품을 통해 한국 문화와 K팝의 에너지가 전 세계에 전해질 수 있어 더욱 뜻깊다"고 덧붙였다.

'애니 어워즈'는 국제애니메이션협회 할리우드 지부가 매년 극장용 장·단편 영화, 독립 애니메이션, TV 및 온라인 스트리밍 작품, 학생 작품 등 다양한 부문에서 뛰어난 애니메이션을 선정해 시상하는 권위 있는 행사다. 1972년 설립된 ASIFA가 이듬해 제정한 이후, 애니 어워즈는 세계적으로 '애니메이션계 아카데미상'으로 평가받고 있다.

케데헌은 지난해 6월 공개 이후 세계적인 인기를 끌며 넷플릭스 역대 최다 시청 기록을 세웠고, 크리틱스 초이스 및 골든 글로브에서 2관왕, 그래미 어워드 OST 수상 등 화려한 성과를 이어가고 있다. 이번 애니 어워즈 10관왕으로 글로벌 영향력을 다시 한 번 입증하며, 오는 3월 열리는 제98회 아카데미 시상식에서도 수상 기대감을 높이고 있다.

