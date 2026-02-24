조Pd의 첫 패밀리 앨범…초코 1·2 "프로젝트 혼성, 10대의 패기 담아"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자='힙합 1세대' 조Pd가 이끄는 초코엔터테인먼트에서 첫 프로젝트 혼성그룹으로 패밀리 앨범을 선보인다.

24일 서울 마포구에 위치한 쇼킹케이팝센터에서는 조Pd가 제작한 초코엔터테인먼트의 첫 패밀리 앨범 '초코 라 패밀리아(ChoCo La Familia)' 발매 기념 미디어 쇼케이스가 열렸다. 자리에는 초코1 유닛 예찬·태조와 초코2 유닛 안판·윤지 4명이 참석했다.

첫 패밀리 앨범에 '깁미(GIMME)'와 '프렌지(FRENZY)' 두 곡을 더블타이틀곡으로 담았고, 멤버 4명이 모두 참여했다. '깁미'는 꾸밈없이 지금의 모습을 그대로 내보이라는 태도가 담겨 있다. 또 다른 타이틀곡 '프렌지'는 자유를 갈망하는 곡으로 이들의 스웨그와 자신감, 애티튜드가 드러난 노래이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 초코엔터테인먼트의 초코1 예찬과 태조, 초코2의 안판과 윤지(왼쪽부터). [사진=초코엔터테인먼트] 2026.02.24 alice09@newspim.com

이날 윤지는 "타이틀곡 '깁미'의 포인트는 파워풀한 퍼포먼스와 중독성 있는 곡이고, '프렌지'는 전하고자 하는 메시지와 가사가 잘 전달되도록 집중해서 들어주셨으면 좋겠다. '프렌지'는 사운드가 굉장히 웅장한 것이 특징"이라고 소개했다.

이어 예찬은 "'깁미'는 조금 더 학생답고 반항적인 분위기를 담고 있다"고 부연했다. 윤지는 "'프렌지'는 재치있는 10대의 열정과 패기를 담았는데, 그 내용이 너무 마음에 든다. 그래서 더블 타이틀곡 중 '프렌지'가 더 마음에 든다"고 덧붙였다.

이들은 초코1, 초코2로 활동하다 이번 패밀리 앨범을 통해 함께 활동을 하게 됐다. 예찬은 "안판한테 배울 게 많다고 생각한다. 어떤 컨디션에서도 밝은 에너지를 낼 수 있는 게 강점인 친구이다. 같이 연습하면서 배우로 싶다고 생각했다"고 말했다.

안판은 "일단은 예찬 오빠가 무대에 설 때 멋있는 제스처와 보컬 톤을 갖고 있어서 그런 부분을 많이 배우고 싶다"며 서로에 대한 우애를 드러냈다.

현재 가요계 혼성 아이돌 그룹은 카드, 올데이프로젝트, 그리고 이번 초코 1, 2이다. 프로젝트 그룹으로 활동이지만, 예찬은 "저희만의 장점이 있다고 생각한다. 이번 프로젝트 앨범에도 저희가 작사, 작곡에 참여했는데 이 부분이 저희만의 강점이라고 생각한다"고 답했다.

윤지는 "저희가 패밀리 앨범으로 나오게 됐는데 프로젝트성이 맞다. 패밀리 앨범이 끝나게 되면 초코1, 2는 따로 활동을 하거나 유닛으로 가끔 활동을 하게 될 것 같다"고 부연했다.

초코1, 2는 힙합 1세대인 조Pd가 설립한 초코엔터테인먼트의 그룹이기도 하다.

윤지는 조Pd의 조언에 대해 "대표님이 저희가 연습을 할 때마다 조언을 많이 해주셨다. 항상 걱정도 많고, 데뷔라는 게 어려운 일이라서 힘들어 했는데 그때마다 '지금 현재를 더 보고, 성공에 집중하다'라는 말을 해주셔서 이 자리까지 올 수 있었다"고 말했다.

예찬은 "대표님이 1세대 래퍼셔서 저에게 작사에서도, 랩 부분에 대해서도 많은 피드백을 주셨다. 이번 앨범을 작업하면서 많은 소통을 해서 패밀리 앨범이 더 발전하게 된 것 같다"고 설명했다.

끝으로 태조는 "저희 첫 앨범 많이 들어주시고, 이번 앨범도 많이 들어주셨으면 좋겠다"고 말했고, 안판은 "너무 긴장됐는데 최선을 다했으니 후회는 없다. 앞으로 패밀리 앨범에 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.

초코엔터테인먼트의 첫 패밀리 앨범 '초코 라 패밀리아'에는 '깁미(GIMME)', '프렌지(FRENZY)', '왓츠 유어 위시(What's Your Wish)', '짠(ZZAN)', '온 더 스트리트(On The Street)'까지 총 5곡이 수록됐다.

