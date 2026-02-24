'운명전쟁49', 순직 경찰관 부적절한 발언 사과 "주의 기울일 것"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '운명전쟁49' 측이 순직 경찰관과 관련한 부적절한 발언에 대해 사과했다.



24일 디즈니+ 운명전쟁 제작진은 "'운명전쟁49'에 등장한 순직하신 분들을 추모하며 유가족분들께 깊은 애도와 존경의 마음을 전한다"라며 "프로그램상 무속인 출연자가 고인을 모르는 상태에서 점사를 보던 중 부적절한 언어와 묘사가 등장한 부분에 대해서 순직하신 분들, 상처를 받으셨을 유가족분들, 동료분들 그리고 이 사안으로 심려를 끼쳐드린 많은 분들께 진심으로 사과 드린다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 운명전쟁 49. [사진=디즈니+] 2026.02.24 moonddo00@newspim.com

이어 "현재 제작진은 유가족분들의 이야기를 경청하고, 사전에 마음을 헤아리지 못했던 부분에 대해 사죄드리고, 해결을 위해 노력하고 있다"고 밝혔다.



끝으로 "향후 방송 제작 전반에 보다 세심한 주의를 기울이며, 내부 검토 및 제작 프로세스를 강화해 나가겠다. 다시 한 번 깊이 사과드린다"라고 고개를 숙였다.

최근 공개된 '운명전쟁49' 2화에서는 방송 중 무속인들이 고(故) 이재현 경장의 사인을 추리하는 과정에서 전현무가 사인에 대한 비속어를 사용해 논란이 됐다.

이에 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다.

