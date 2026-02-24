이적·김진표 '패닉' 20년만에 다시 뭉친다, 4월 콘서트 개최

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 싱어송라이터 이적과 래퍼 김진표로 이뤄진 듀오 패닉이 20년 만에 단독 콘서트로 돌아온다.

이적 소속사 뮤직팜은 24일 "패닉이 오는 4월 16일부터 4일간 2026 콘서트 '패닉 이즈 커밍(PANIC IS COMING)'을 개최한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 듀오 패닉의 콘서트 이미지. [사진=뮤직팜] 2026.02.24 alice09@newspim.com

이번 공연은 이적, 김진표과 함께 할 투샷을 무대 위에서 다시 볼 수 있는 뜻깊은 자리가 될 전망이다.

1995년 데뷔한 패닉은 총 4장의 앨범을 통해 '달팽이', '왼손잡이', 'UFO', '내 낡은 서랍 속의 바다' 등 실험적이면서도 대중적인 명곡을 연이어 발표하며 한국 대중음악사에 큰 자취를 남겼다.

긴 시간 전설의 귀환을 기다려온 팬들에게 이번 단독 콘서트는 벅찬 감동을 선사할 예정이다.

공연은 오는 4월 16일부터 19일까지 LG아트센터 서울, LG SIGNATURE 홀에서 열린다. 공연 시간은 평일인 목요일과 금요일은 오후 7시 30분, 주말인 토요일과 일요일은 오후 5시다.

티켓 예매는 2월 26일 오후 4시부터 시작된다. 예매는 'LG아트센터 서울 홈페이지'와 'NOL 티켓' 두 곳에서 동시에 진행된다.

alice09@newspim.com