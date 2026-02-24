김동연 '전한길 킨텍스 콘서트' 대관 전격 취소…"극우 망상 용납 못 해"

"순수 공연으로 위장한 '윤어게인' 집회, 숭고한 3.1 정신 오염시켜"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 고양킨텍스가 일명 '전한길의 킨텍스 콘서트' 대관을 전격 취소했다. 김동연 경기도지사가 내세운 "내란 옹호 세력에 대한 무관용 원칙"에 따른 강력한 조치다.

김동연 경기도지사. [사진=뉴스핌 DB]

경기도는 24일 대변인 브리핑 자료를 통해 김동연 지사가 전날 저녁 해외 출장 중인 이민우 킨텍스 사장에게 전화를 걸어 '3.1절 기념 자유의 노래(전한길 콘서트)'에 대한 대관 취소를 강력히 촉구했으며, 킨텍스 측이 이에 호응해 대관 취소 결정을 내렸다고 밝혔다.

◆ "순수 문화공연으로 위장한 허위 행정절차"

경기도가 밝힌 첫 번째 취소 사유는 주최 측의 '거짓말'이다. 행사 주최사인 F사는 지난 12일 킨텍스에 제출한 '배정신청서'와 공식 공문에 행사 목적을 '3.1운동의 의미를 되새기는 클래식 및 대중가요 가족문화공연'으로 기재했다.

그러나 이는 전한길 씨의 개인 유튜브 방송을 통해 사실과 다름이 드러났다.

전 씨는 방송에서 해당 콘서트에 대해 "윤석열 대통령 응원의 뜻을 담아 무기징역 선고에 저항하는 보수 시민들의 응원 장이 될 것"이라며 "'윤석열 만세', '윤어게인', '부정선거 척결'을 목놓아 외치겠다"고 발언했다.

도는 "정치 집회를 가족 문화공연으로 위장한 것은 '주요 행사 내용이 사실과 다를 경우 배정을 취소할 수 있다'는 킨텍스 규정을 정면으로 위반한 것"이라고 지적했다.

◆ "사회통념에 반하는 내란 옹호 집회"

두 번째 이유는 '사회적 통념'이다. 킨텍스 규정상 사회적 통념상 수용하기 어렵다고 판단되는 행사는 장소 배정을 제한할 수 있다.

김 지사는 그동안 내란죄로 무기징역을 선고받은 윤석열 전 대통령과 그 세력에 대해 엄중한 처벌이 필요하다는 입장을 고수해 왔다.

김 지사는 23일 자신의 페이스북을 통해 "'윤어게인' 극우 망상 세력이 활개 치도록 내버려 둬선 안 된다. 경기도에선 더더욱 용납할 수 없다"며 강경한 입장을 천명한 바 있다.

◆ "3.1 정신 오염 좌시 않겠다"...전한길 측 '탄압' 주장 일축

도는 전한길 씨가 이번 결정을 '탄압'이라고 주장하는 것에 대해 "또 다른 망상"이라며 강력히 비판했다.

도 관계자는 "사회통념에 반하는 집회를 열기 위해 거짓과 속임수를 동원했기에 내려진 정당한 행정 결정일 뿐"이라며 "숭고한 3.1 정신을 '윤어게인'으로 오염시키려 한 행위에 대해 사과하고 자중하라"고 촉구했다.

경기도는 향후에도 공공시설이 특정 정치 세력의 불법적·편법적 집회 장소로 활용되는 것을 철저히 차단하겠다는 방침이다.

