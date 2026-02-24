부산교육청, 기초학력 업무 담당 교사 연수 실시

기초학력 보장 위한 실행 방안 강의

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 오는 26일 부산교육연구정보원 대강당에서 관내 초·중·고 교사 700여 명을 대상으로 '2026학년도 기초학력 업무 담당 교사 연수'를 실시한다고 24일 밝혔다.

이번 연수는 '2026 기초학력 보장 시행계획'에 대한 업무 담당 교사의 이해를 높여 교원 역량을 강화하고, 학교별 여건에 맞는 단위학교 기초학력 보장 책임지도 계획 수립을 지원하기 위해 마련했다.

부산시교육청이 오는 26일 부산교육연구정보원 대강당에서 관내 초·중·고 교사 700여 명을 대상으로 '2026학년도 기초학력 업무 담당 교사 연수'를 실시한다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

연수는 기초학력 3단계 안전망을 중심으로 단위학교 기초학력 보장 지원사업의 운영 방안을 안내한다.

책임지도 계획의 수립 및 실행 방안, 예산 활용 방법 등 현장에서 바로 적용할 수 있는 실무 중심 내용을 다루고, 실시간 질의응답을 통해 업무 담당 교사의 이해도를 높일 예정이다.



김석준 교육감은 "단위학교에서 기초학력 보장 책임지도를 내실 있게 추진하는 데 도움이 되길 바란다"며 "학교 여건과 학생 특성을 반영한 맞춤형 지원을 강화해 모든 학생의 기초학력이 탄탄히 다져질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

