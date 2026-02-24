부산교육청, 부산 특수교육 운영계획 발표…장애맞춤형 교육환경 조성

84개 특수학급 신설 및 이전 추진

통합교육 지원 강화 및 과밀 해소



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 24일 모두가 존중받는 맞춤형 특수교육을 실현하기 위한 '2026 부산특수교육 운영계획'을 발표했다.

부산 특수교육 운영계획은 ▲학생 중심 특수교육 전달체계 내실화 ▲모두를 위한 통합교육 지원 강화 ▲개별 맞춤형 특수교육 확대 등 3대 중점과제 및 19개 추진과제를 중심으로 특수교육대상학생에 대한 맞춤 지원 강화에 중점을 두고 있다.

주요 내용으로 장애 영유아의 원활한 초등학교 입학 적응을 지원하기 위해 '장애영유아 이음교육' 예비학교 운영을 확대한다. 사단법인 부산장애인복지관연합회와의 협력을 통해 예비학교 프로그램을 다양화할 계획이다.

부산시교육청이 24일 맞춤형 특수교육을 실현하기 위한 '2026 부산특수교육 운영계획'을 발표했다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

다음달 강서구 에코델타시티에 부산한별학교를 신설하고, 사상공단에 위치한 부산솔빛학교를 괘법동 백양산 산자락으로 이전해 개교한다.

늘어나는 특수학급 수요에 대응하기 위해 일반학교 내 특수학급 신·증설에도 적극 나선다. 부산은 전체 학생 수 급감에도 불구하고 특수교육대상학생수는 매년 증가하는 추세이다.

이에 시교육청은 2028학년도까지 총 84학급(유 10학급, 초 25학급, 중 31학급, 고 18학급)의 특수학급을 단계적으로 신·증설해 과밀을 해소키로 했다.

김석준 교육감은 "특수교육대상학생에 대한 맞춤형 지원은 교육공동체 모두의 협력과 노력이 필요하다"며 "특수교육대상학생 한 명 한 명이 차별 없이 존중받는 교육환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

시교육청은 이번에 발표한 특수교육 운영계획 관련 설명자료를 부산학교지원서비스(BSSS) 누리집에 게시해, 부산특수교육 정책 이해도를 높이고 집합연수 참석에 따른 부담도 줄인다는 방침이다.

