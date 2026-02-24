수원시·대한산업안전협회, 중대재해 예방·안전문화 확산 '맞손'

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시와 대한산업안전협회가 중대재해를 예방하고, 안전문화를 확산하기 위해 힘을 모은다.

협약 후 기념촬영 모습. [사진=수원시]

수원시는 양 기관이 24일 시청 재난안전상황실에서 '안전문화 확산과 근로자의 산업재해 예방을 위한 협약'을 체결하고, 협력을 약속했다고 밝혔다.

협약식에는 이재준 수원시장, 대한산업안전협회 임무송 회장을 비롯한 임원진이 참석했다.

협약에 따라 양 기관은 안전문화 확산을 위한 컨설팅·캠페인 등을 함께 추진하고, 수원시가 관리하는 시설·사업장의 중대산업재해 예방을 위해 협력하기로 했다.

또 양 기관의 안전 관련 주요 업무에 대한 수요 발굴에 협력한다.

대한산업안전협회는 수원시 시설물의 안전성 확보를 위해 점검을 할 때 기술지원을 한다.

수원시는 건설·시설 등 고위험 분야에서 민관협력을 바탕으로 재해 사각지대를 해소하고, 복합재난발생 대응력을 높이기 위해 이번 협약을 추진했다.

임무송 대한산업안전협회 회장은 "수원이 안전특례시로 나아가는 데 힘을 보태겠다"며 "안전한 수원을 만들기 위해 대한산업안전협회가 함께할 것"이라고 말했다.

이재준 수원시장은 "오늘 협약을 계기로 '산업 재해 없는 대한민국'을 만드는 데 수원시가 선도적인 역할을 할 수 있을 것"이라며 "대한산업안전협회와 힘을 모아 안전한 도시를 만들고, 시민의 안전을 지키기 위해 노력하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com