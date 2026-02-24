'우주를 줄게' 아기자기 힐링 케미 발산 미공개·비하인드 스틸 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '우주를 줄게'가 아기자기 힐링 케미스트리로 유쾌한 웃음을 선사하고 있다.

tvN 수목드라마 '우주를 줄게' 측은 24일, '육아 초보' 삼촌과 '우주급' 육아 난이도 조카의 우당탕 시너지로 사랑 받고 있는 배인혁, 박유호의 미공개·비하인드 컷을 공개했다.

사돈남녀 선태형(배인혁), 우현진(노정의)의 좌충우돌 동거 로맨스는 유쾌한 웃음과 아기자기한 설렘을 자아내며 재기 발랄한 로맨틱 코미디의 진수를 선보이고 있다. 우현진을 향한 마음을 깨달은 선태형의 고백 이후 두 사람 사이 미묘한 거리감이 감도는 가운데, 우현진의 첫사랑 박윤성(박서함)의 직진이 더해지며 아슬아슬한 삼각 관계가 형성돼 호응을 이끌고 있는 것.

또한 수많은 랜선 이모, 삼촌들의 뜨거운 주목을 받고 있는 20개월 조카 '선우주(박유호)'의 존재감도 빼놓을 수 없다. '우주네'로 임시거처를 정하고, 사돈 우현진과 함께 우주의 공동 육아를 시작한 선태형. 취직한 우현진을 대신해 육아를 도맡아 다이내믹한 일상을 보내고 있는 그와 선우주의 '힐링' 케미스트리 역시 시청자들의 마음을 사로잡고 있다.

이날 공개된 미공개·비하인드 사진에서도 배인혁, 박유호의 찰떡 호흡을 엿볼 수 있다. 먼저, '우주를 줄게'의 공식 마스코트 박유호와 배인혁의 화기애애한 모습이 눈길을 끈다. 박유호를 품에 안고 카메라를 가리키며 시선을 유도하는 배인혁. 촬영 내내 다정하고 섬세하게 박유호의 곁을 지키는 그의 모습은 보기만 해도 훈훈함을 자아낸다. 적재적소 선보인 애드리브(?)는 물론, 배인혁과 호흡 척척 맞는 티키타카로 랜선 이모, 삼촌들의 마음을 녹인 사랑스러운 박유호의 특급 열연도 시선을 사로잡는다.

그런가 하면 선태형이 선우주에게 초콜릿을 먹여주는 모습은 이들의 첫 만남을 떠올리게 한다. 형 선우진(하준)의 장례식장에서 마주한 선우주의 존재는 선태형을 당황케 했다. 하루아침에 20개월 조카의 보호자가 된 '육아 초보' 선태형에게 난이도 최상급 아기 선우주는 골칫덩어리 그 자체였다. 그러나 우주의 울음에 어찌할 바 모르던 이전 모습과 달리, 이제는 웃음이 떠나지 않는 두 사람의 반전 분위기가 '심쿵'을 유발한다. 이어 선태형이 선우주를 어린이집에 데려다주는 장면은 본편의 여운을 다시금 느끼게 한다. 자신과 같은 기약 없는 기다림의 슬픔을 느끼지 않도록 우주에게 믿음을 전하는 선태형의 복잡다단한 감정을 세밀하게 풀어낸 배인혁의 열연에 호평이 쏟아지고 있다.

'우주를 줄게' 제작진은 "박유호와 함께한 배인혁, 노정의의 진정성 있는 연기와 케미스트리는 따뜻한 가족애와 공감을 이끌어내는 힘이다. 후반부에도 계속될 '우주 패밀리'의 아기자기한 시너지를 기대해달라"라면서 "이번 주 방송되는 7, 8회에서 또 다른 뜻밖의 인물이 우주네를 찾아온다. 이들에게 어떤 변화와 사건들이 찾아올지 지켜봐 달라"고 전했다.

tvN 수목드라마 '우주를 줄게' 7회는 25일 밤 10시 40분에 방송된다.

