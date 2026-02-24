올아워즈, 3월 16일 새 앨범 '노 다웃'으로 컴백

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 올아워즈가 오는 3월 컴백한다.

24일 소속사 이든엔터테인먼트는 "올아워즈가 오는 3월 16일 다섯 번째 미니앨범 '노 다웃(NO DOUBT)'을 발매한다"라고 밝혔다.

그룹 올아워즈의 컴백 스케줄러 이미지. [사진=이든엔터테인먼트] 2026.02.24

이와 함께 올아워즈는 공식 SNS를 통해 스케줄러 이미지를 공개했다. 공개된 이미지에 따르면 올아워즈는 오는 25일 트랙리스트 공개를 시작으로 본격적인 컴백 예열에 돌입한다.

2월 26일과 27일, 3월 4일과 5일, 3월 7일과 8일 세 차례에 걸쳐 콘셉트 포토를 공개하며 팬들을 설레게 할 예정이다.

특히 앨범 발매 전날에는 좀 더 많은 팬들을 직접 만나기 위해 이전 컴백때와는 달리 스페셜한 버스킹 쇼케이스를 개최하고 팬들을 만날 것을 예고하며 기대감을 한껏 끌어올리고 있다.

'노 다웃'은 올아워즈가 지난 1월 발표한 팬송 '나의 봄, 나의 빛, 나의 숨' 이후 약 2개월 만에 공개하는 신보다.

그동안 자신들만의 정체성을 중점으로 다채로운 매력을 선보이며 사랑받은 올아워즈는 이번에도 강렬한 음악과 비주얼, 메시지를 담은 '노 다웃'으로 독보적인 존재감을 증명할 계획이다.

올아워즈는 데뷔와 동시에 '신흥 퍼포돌'로 눈도장을 찍었고, 매 앨범 초동 판매량 자체 최고 기록을 경신하며 주목받았다.

앞서 도쿄, 오사카, 홍콩, 타이베이, 유럽 등지에서 첫 번째 팬콘서트를 성공적으로 마무리한 올아워즈는 현재 북미투어를 통해 7개의 도시를 돌며 글로벌 팬들과 만나고 있고, 동시에 컴백 준비에 박차를 가하고 있다.

