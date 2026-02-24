5·18 역사 현장 '옛전남도청', 28일부터 시범운영

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 5·18 민주화운동의 역사적 현장인 '옛전남도청'이 오는 28일부터 4월 5일까지 시범운영에 들어간다. 오는 5월 정식 개관을 앞두고 시민들에게 먼저 문을 여는 것이다.

문화체육관광부 옛전남도청복원추진단은 1980년 5월 당시의 모습으로 원형을 복원하고 민주주의의 역사적 가치를 회복하기 위해 복원 사업을 추진해 왔으며, 정식 개관 준비에도 박차를 가하고 있다.

옛 전남도청 복원 조감도 [사진=문체부]

시범운영 기간 동안 시민들은 도청 본관·별관·회의실, 도경찰국 본관·민원실, 상무관 등 총 6개 전시관과 야외 전시를 자유롭게 관람할 수 있다. 각 전시관은 당시 기록을 바탕으로 5·18 민주화운동의 서사 및 재현·교육·추모 공간으로 구성돼 관람객이 대한민국 민주주의의 역사와 의미를 직접 체험할 수 있도록 했다.

해설 관람은 오전 2회(10시·10시 30분), 오후 8회(오후 1시~4시 30분, 30분 간격) 등 하루 총 10회 운영되며, 전문 해설사가 동행한다. 예약은 공식 누리집을 통해 온라인으로 가능하다. 시범운영 기간 중 매주 월요일은 휴관한다.

문체부는 시범운영을 통해 수렴한 관람객 의견을 토대로 전시 환경·해설 운영 방식·관람 편의시설 등을 4월 중 보완한 뒤, 5월 중 정식 개관할 예정이다.

정상원 옛전남도청복원추진단장은 "'옛전남도청'은 민주주의의 현장이자 오월 정신의 역사적 기억이 담긴 공간"이라며, 시범운영 기간 동안 다양한 의견을 수렴해 정식 개관 시 시민들이 더욱 안전하고 깊이 있게 5·18의 의미와 역사를 경험할 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔다.



