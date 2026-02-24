전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

부산시, 해외무역사무소 5곳 작년 수출 1억7900만 달러 달성

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

철강·수산물 등 산업별 성과
중소기업 수출멘토링 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 5개 해외무역사무소를 통해 기업 수출 계약 1억7900만달러를 달성했다.

시는 경제외교 핵심 거점에 설치한 5곳 해외무역사무소가 부산 기업의 현지 입점과 수출 계약을 지원하며 실질 성과를 냈다고 24일 밝혔다.

부산시 LA 해외무역 사무소가 주최한 K-FOOD 무역상담회[사진=부산시] 2026.02.24

지난해 이 사무소들은 시장바이어 조사, 제품홍보 마케팅 통번역, 해외전시회 참가 지원 등 1165건 활동을 펼쳐 전년보다 10% 늘어난 1억7900만달러(약2567억원) 수출을 기록했다.

시는 사무소들을 권역별 통상환경에 맞춘 실전 기지로 운영하며 기업 수출역량 강화, 현지마케팅, 무역규제 대응을 지원한다. 글로벌 통상변화 속 부산 기업과 사무소 협업으로 성과를 올렸다.

일본 사무소는 철강선 제작업체에 시장조사 출장 지원으로 45만2000달러 수출을 이끌었고 중국 조선기자재 업체에는 인증절차 도움으로 9만달러 성과를 냈다.

칭다오 기업비즈니스실 입주 수산물가공업체는 바이어검증으로 베트남에 4만달러 첫 수출에 성공했다. 해당 업체는 "현지 거래처 소통에 큰 힘 됐다"고 밝혔다.

올해 관세 통상 불확실성 속 중소기업 중심으로 사무소 지원을 강화한다. 수출멘토링, 바이어조사 매칭, 비즈니스출장, 전시회 참가, 규제대응, 유관기관 연계 등을 확대한다.

부산수출원스톱센터 수출플랫폼과 연계해 수출 준비부터 사후관리 전 과정을 지원한다. 코트라 중소벤처기업진흥공단 농수산식품유통공사 수협 등과 원팀 구축으로 애로 대응과 현지협력을 넓힌다.

디지털무역종합지원센터에서 2026년 제1회 부산수출유관기관협의회(3월4일)를 열고 수출화상상담도 진행한다. 사무소는 창업 투자 관광마이스 문화 환경 분야 시정홍보 교류에도 기여한다. 지원 희망 기업은 사무소 홈페이지나 부산수출플랫폼으로 문의 가능하다.

박형준 시장은 "해외무역사무소는 부산기업 세계시장 도전 파트너"라며 "지역 특화 전략 글로벌 협력망 강화로 기술 브랜드 역량을 글로벌로 뻗치게 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동