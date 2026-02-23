거제시, 행안부 혁신평가 우수기관 선정…'46위→14위' 약진

리더십과 주민 소통 강화로 우수 평가



[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 거제시는 행정안전부의 '2025년 지방자치단체 혁신평가'에서 우수기관으로 선정됐다고 23일 밝혔다.

경남 거제시가 행정안전부 주관 '2025년 지방자치단체 혁신평가'에서 '우수기관'으로 선정됐다. 사진은 거제시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2020.02.05

전국 243개 지자체를 대상으로 10개 지표를 평가한 결과 과반수에서 우수 등급을 받아 3년 만에 종합 우수를 달성했다.

시는 기관장의 혁신 리더십, 혁신활동 참여 및 확산 노력, 주민 소통·참여 강화, 민·관 협력 활성화, 주민 서비스 개선과 행정 사각지대 해소, 조직 문화 개선 등 6개 지표에서 우수 평가를 받았다.

현장 중심 소통행정 강조와 시장 직접 소통창구 확대, '척척거제 기동순찰반' 운영 등이 주요 성과로 꼽혔다.

순위도 전년 46위에서 14위로 약진하며 혁신 역량을 입증했다.

변광용 시장은 "전 직원의 현장 중심 혁신 노력의 결과"라며 "시민 체감 변화가 일상화되도록 행정 혁신을 지속하겠다"고 말했다.

우수기관에는 정부 포상이 주어지며, 거제시는 올해도 혁신 우수 선정을 목표로 다양한 노력을 기울일 계획이다.

