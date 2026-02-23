[프로야구] KBO, 롯데 선수 4명 30~50경기 출전 정지 중징계

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 한국야구위원회(KBO)가 최근 대만 타이난 스프링캠프 도중 도박장에 출입해 물의를 빚은 롯데 자이언츠 선수 4명에게 30~50경기 출전 정지라는 중징계를 내렸다.

KBO는 23일 상벌위원회를 열고 김동혁에게 50경기, 고승민·김세민·나승엽에게 각각 30경기 출장 정지를 결정했다. 네 선수는 지난 12일 롯데 1차 스프링캠프 숙소 인근 사행성 오락실을 방문해 전자 베팅 게임을 이용한 사실이 확인됐다.

고승민. [사진=롯데]

롯데 구단은 해당 사실을 14일 KBO 클린베이스볼센터에 자진 신고했다. KBO 상벌위는 김동혁이 지난해부터 3회에 걸쳐 같은 장소를 방문한 점, 나머지 3명이 한 번 출입한 점 등을 고려해 징계 수위를 차등 적용했다.

이번 징계는 경찰 수사와 별개로, 선수들의 사회적 물의와 리그 이미지 실추를 막기 위한 선제 조처라는 게 KBO 측 설명이다. 경찰 조사 결과에 따라 추가 제재가 내려질 가능성도 있다. 롯데 구단 역시 자체 징계를 검토 중이다.

KBO는 10개 구단 전지훈련을 앞두고 클린베이스볼 통신문을 통해 카지노, 파친코 등 사행성 업장 이용이 품위손상행위에 해당한다는 점을 안내하며 경각심을 강조해왔다.

롯데 구단은 "KBO 발표 내용을 즉각 이행하고, 구단 내부 논의를 거쳐 추가 조치를 결정하겠다"며 "팬들께 심려를 끼쳐드린 점 사과드리며, 신뢰 회복을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

김동혁은 주전 2루수 또는 유격수로 출전할 가능성이 크며, 팀 내에서 수비와 타선을 동시에 보완하는 핵심 자원이다. 고승민은 주전 또는 대체 외야수로서 빠른 발과 수비 능력이 강점이다. 김세민은 주전보다는 백업 내야수 역할을 맡고, 나승엽은 장타력과 타점 생산력이 뛰어나 주전 외야수 또는 백업으로 기용 가능하다. 롯데로선 시즌을 시작하기도 전부터 큰 전력 공백을 안게 됐다.

zangpabo@newspim.com