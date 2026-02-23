김동연, '민생경제 현장투어' 25일 남양주부터 다시 시작

전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
'달라질 때까지 달려갑니다'...민생과제 해결 강조
남양주 공공주택·용인 반도체 논의

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김동연 경기도지사가 도내 구석구석을 찾아 도정 현안을 점검하고 도민들의 목소리를 듣는 '민생경제 현장투어'를 다시 시작한다.

지난해 8월 민생경제 현장투어 버스 미디어공개. [사진=경기도]

경기도는 김동연 지사가 오는 25일 남양주를 시작으로 4월 3일까지 민생경제 현장투어, 일명 '달달투어'에 나선다고 23일 밝혔다.

이전 현장방문이 '달려간 곳마다 달라집니다'라는 슬로건으로 진행됐다면, 이번에는 '달라질 때까지 달려갑니다'로 민생과제 해결 의지를 더욱 강조했다.

전체적인 내용도 기존의 시군 방문 중심에서, 핵심 경제·민생 과제 중심으로 전환됐다. 실효성 있는 해법을 제시하겠다는 계획이다.

김동연 지사는 도내 주요 정책 현장이나 시군 현안이 있는 곳에 '달달버스'를 타고 방문해 도민들과 도 대표정책에 대해 소통하고 추진방안을 논의할 예정이다. 타운홀미팅, 국회토론회, 주민간담회 등 다양한 방식으로 운영된다.

이를 통해 제도 개선, 예산 연계, 기관 협력 등 실행 가능한 해결책을 제시하고 현장 접수 민원과 건의사항에 대해서는 지속적인 맞춤형 지원·관리를 추진한다.

첫 번째 방문지는 남양주시로, 2월 25일 '공공주택'을 열쇳말로 한 현장방문이 진행된다.

김동연 지사는 남양주 다산동 경기 유니티에서 주민간담회를 열고 경기도형 공공주택 및 노후신도시·원도심의 비전을 발표한다. 정부 주택공급에 발맞춘 경기도형 공공주택 공급계획과 함께, 영유아·부모·고령자·청년 등 전 세대를 케어하는 주거와 복지가 통합된 'G 정비 All-Care' 모델이 공개될 예정이다. 이어 퇴계원 재개발 정비사업 현장을 방문해 지역주민에게 'G 정비 All-Care' 지원 체계와 추진방향을 설명할 계획이다.

두 번째 방문은 이틀 후인 27일 용인시에서 진행된다. '반도체'를 중심으로 한 일정으로, 단국대에서 'K-반도체 메가클러스터 상생 타운홀 미팅'을 개최한다. 국회의원과 지자체 관계자, 삼성, SK하이닉스, 소부장 등 기업 관계자, 반도체학과 교수 및 학생, 지역주민 등 100여 명이 참석할 예정이다.

이 자리에서는 기업 애로·갈등사안 의견을 듣고 '반도체 올케어(ALL-CARE)' 정책을 제시해 경기도형 반도체 클러스터 완성에 한걸음 더 나아가겠다는 계획이다. 이어 반도체 소부장 기업을 찾아 반도체 설비를 시찰하고 기업인 간담회를 진행할 예정이다.

1월 23일 용인 민생경제 현장투어 반도체클러스터 기업인 간담회. [사진=경기도]

현장방문에 앞서 24일 광교청사 내 부지에서는 재시작을 알리는 출정식을 진행할 예정이다. 새롭게 래핑한 달달버스와 함께 김동연 지사가 다시 민생경제 현장방문에 임하는 마음가짐과 취지 등을 설명하는 자리가 마련된다.

조병래 경기도 자치행정국장은 "이번 민생경제 현장투어는 김동연 도지사가 직접 민생현장을 방문해 숙제를 직접 풀어낼 것이다. 말이 아닌 현장의 해결사 역할을 하겠다는 것"이라며 "경제와 삶의 문제에 집중함으로써 도민 삶에 플러스가 되는 실효적이고 좋은 정책을 도민들과 함께 실현하는 것이 목표"라고 말했다.

한편 김동연 지사는 지난해 8월 20일부터 올해 1월 28일까지 5개월간 도내 31개 시군을 모두 찾아가는 민생경제 현장투어를 진행했다. 이동 거리만 약 3200㎞에 이르며 총 6400여 명의 도민과 호흡했다.

1141world@newspim.com

