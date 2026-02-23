밀양시, '131억원 라이콘 펀드' 결성…창업 생태계 본격 조성

창업 생태계 활성화 직접 지원

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 국내 최장수 창업기획자 ㈜크립톤과 손잡고 지역 창업기업 육성에 나섰다. 시는 23일 시청 소회의실에서 ㈜크립톤과 함께 131억 원 규모의 '크립톤 지역 창업 생태계 라이콘 펀드' 결성식을 개최했다고 밝혔다.

안병구 경남 밀양시장(왼쪽)이 23일 시청 소회의실에서 열린 ㈜크립톤과의 131억1000만원 규모의 '크립톤 지역 창업 생태계 라이콘 펀드' 결성식에서 기념사진을 찍고 있다.[사진=밀양시] 2026.02.23

이번 펀드는 밀양 내 기업가형 소상공인과 초기 창업기업을 체계적으로 지원하기 위해 조성됐다. 단순한 자금 지원을 넘어, 시가 직접 창업 생태계를 이끌겠다는 의지를 담았다.

펀드를 운용하는 ㈜크립톤은 약 550억 원의 운용자산을 보유한 국내 최장수 창업기획자로, 이번 결성을 계기로 밀양지사를 신설한다. 현지에서 유망 기업을 발굴하고 단계별 맞춤 지원을 통해 성장 기반을 마련한다는 계획이다.

시는 이번 펀드를 통해 지역 청년 창업자와 소상공인의 자금난을 덜고, 혁신형 기업으로의 성장을 돕는 창업 기반을 구축한다는 방침이다.

안병구 시장은 "이번 펀드 결성은 밀양의 미래를 책임질 청년 창업가와 소상공인들에게 든든한 버팀목이 될 것"이라며 "전문 창업기획자의 역량과 시의 지원을 결합해 밀양을 '살고 싶고 창업하기 좋은 혁신 도시'로 만들어 가겠다"고 말했다.

