거창군, 의료·요양 통합돌봄 '홍보의 달' 운영

군민 인식 제고와 접근성 높이기

주민 체감도 향상 위한 홍보 병행

[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군은 의료·요양 통합돌봄 사업의 안착과 군민 인식 제고를 위해 23일부터 다음 달까지 '통합돌봄 홍보의 달'을 운영한다고 밝혔다.

경남 거창군이 다음달 27일 의료·요양 통합돌봄 사업의 본격 시행을 앞두고, 23일부터 한 달간 군민 인지도 제고와 사업의 조기 안착을 위해 '통합돌봄 홍보의 달'을 운영한다. 사진은 거창군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.11.05

군은 다음달 27일 본격 시행을 앞둔 통합돌봄 사업을 군민에게 적극 알리고 조기 정착을 유도하기 위해 이번 홍보기간을 마련했다.

이번 사업은 고령화 추세에 따른 돌봄 수요 증가에 대응하고, 군민이 거주지에서 건강한 노후를 이어갈 수 있도록 지원하는 것이 핵심이다.

군은 군 누리집과 SNS, 전광판, 카드뉴스 등 온라인 홍보를 확대하고, 이장회의와 민간단체 연계 활동 등 오프라인 홍보를 병행해 주민 체감도를 높일 방침이다.

박진수 복지정책과장은 "의료·요양 통합돌봄은 군민이 살던 곳에서 존엄한 삶을 이어갈 수 있도록 돕는 핵심 사업"이라며 "홍보의 달 운영을 통해 군민 이해도와 서비스 접근성을 높여 거창형 통합돌봄이 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 군은 통합돌봄 서비스 제공기관과의 협력체계를 기반으로, 대상자 발굴부터 서비스 연계까지 촘촘한 지원망을 구축해 의료·요양·돌봄 서비스를 통합 제공할 계획이다.

