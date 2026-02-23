덕성여대-도봉경찰서, 범죄예방·민생치안 상생 협력 논의

민재홍 총장 "지역 안전·발전에 함께 고민·협력"

윤창기 서장 "안전한 캠퍼스 위해 긴밀한 공조"

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 덕성여자대학교는 23일 윤창기 도봉경찰서장이 총장실을 방문해 범죄 예방과 민생 치안 강화를 위한 상생 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

이 자리에는 민재홍 총장과 윤현성 사무처장, 윤기정 학생지원과장 등이 함께했으며 도봉경찰서에서는 김태흥 정보계장이 동행했다.

(사진 왼쪽부터 시계방향) 윤기정 덕성여대 학생지원과장, 민재홍 덕성여대 총장, 윤현성 덕성여대 사무처장, 윤창기 도봉경찰서장, 김태흥 도봉경찰서 정보계장 [사진=덕성여자대학교]

민 총장은 "덕성여대의 치안과 범죄 예방을 위해 항상 힘써 주시고 주요 행사 때마다 애써 주셔서 감사드린다"며 "덕성여대도 지역의 안전과 발전을 위한 역할을 고민해 서로 협력해 나가겠다"고 말했다.

윤 서장은 "덕성여대는 도봉구 내 유일한 대학교로 늘 안전하고 깨끗한 캠퍼스 환경이 유지되도록 각별히 신경 쓰고 있다"며 "총장 취임을 계기로 도봉경찰서와 더욱 긴밀한 협력 관계를 통해 안전과 상생의 길을 모색하겠다"고 화답했다.

이 자리에서 윤 과장은 학생들의 안전한 캠퍼스 생활을 위해 범죄 예방, 특히 보이스피싱 등 예방 관련 특강을 요청했고 윤 서장은 이를 흔쾌히 수락했다.

