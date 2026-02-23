경남교육청, 올해 교육복지 85억 투입…취약계층 학생 지원 강화

교육복지사 배치로 맞춤형 관리

관리자 연수로 정책 공유 및 논의

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청은 올해 85억8000만 원을 투입해 교육 취약계층 학생 지원을 강화한다고 23일 밝혔다.

이번 정책은 교육급여 수급권자, 차상위계층, 한부모·다문화·탈북 가정 자녀를 대상으로 교육·문화·복지 서비스를 통합 지원한다.​

23일 경남교육연수원에서 열린 사업 운영 학교 관리자(교장·교감) 대상 역량 강화 연수[사진=경남도교육청] 2026.02.23

도교육청은 도내 지정 학교 교육복지사에게 학생 발굴, 맞춤형 사례관리, 지역사회 연계까지 현장 중심 체계를 맡겼다. 올해 교육지원청에 신규 인력 10명을 추가 배치해 교육복지안전망을 확대한다.​

교육복지안전망은 교육복지사 미배치 학교의 사각지대를 메우기 위해 교육지원청 전담 인력을 활용, 학교-가정-지역사회를 연결한다. 이를 통해 복지 사각지대 학생을 조기 발굴하고 맞춤 지원한다.​

이러한 체계를 뒷받침하기 위해 이날 교육연수원에서 사업 운영 학교 관리자 연수를 열었다. 참석 교장·교감들은 정책 공유와 운영 방안을 논의했다.

연수에서는 박경현 샘교육복지연구소 소장이 '교육복지우선지원사업 이해' 특강을 진행하고 봉곡중 손영남 교육복지사가 현장 사례를 발표했다. 부서 협업과 지역 자원 활용 방안도 공유됐다.

이종섭 교육복지과장은 "교육복지는 학교 전체가 함께 만들어가는 과제"라며 "관리자 리더십 강화로 학생 소외 없는 학교 중심 복지를 실현하겠다"고 말했다.​

