박형준 부산시장, 국회 방문해 금융중심지 경쟁력 유지 건의

금융경쟁력 약화 우려 제3금융중심지

거래소 본점 부산 유지 법제화 촉구

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 박형준 시장이 23일 국회를 찾아 부산 금융중심지 기능을 저해할 수 있는 현안에 대한 건의문을 전달하며 제3금융중심지 지정 추진과 한국거래소 지주회사 전환에 대한 우려를 강하게 표명했다고 밝혔다.

박형준 부산시장(왼쪽)이 23일 오후 국회를 방문해 윤한홍 정무위원장을 만나 부산 금융중심지의 위상과 기능을 저해할 수 있는 주요 현안에 대한 건의문을 전달하고 있다.[사진=부산시] 2026.02.23

박 시장은 이날 윤한홍 국회 정무위원장과 면담 후 정무위원회 소속 국민의힘 의원들을 잇달아 만나 "부산 금융중심지는 국가 균형발전의 최후 보루"라며 야당 차원의 입법 지원과 정책 협력을 요청했다.

이번 방문은 정부의 제3금융중심지 지정 논의와 거래소 지주회사 전환 계획이 부산 금융중심지의 위상과 기능 약화로 이어질 수 있다는 우려에서 추진됐다.

박 시장은 제3금융중심지 추가 지정을 "국가 금융경쟁력을 갉아먹는 역행적 정책"으로 규정하고 금융정책 전반에 '선택과 집중' 원칙을 확립해야 한다고 강조했다.

시는 2009년 지정 이후 해양·디지털금융 중심의 특화기반을 구축해왔으나, 산업은행 이전 지연 등으로 동력이 약화된 상황에서 추가 지정은 거점 경쟁력 분산만 초래할 것이라고 지적했다.

신규 금융중심지가 핀테크·자산운용 등 유사 분야를 지향할 경우 기존 정책의 효율성이 떨어지고 국가 금융산업 발전 전략에 혼선을 줄 수 있다고 경고했다.

이어 박 시장은 한국거래소 지주회사 전환 논의에 대해서도 "본점 소재지에 대한 법적 규정이 빠져 있어 핵심 기능이 서울로 회귀할 위험이 크다"며 "거래소 본점의 부산 유지가 반드시 법률로 명문화돼야 한다"고 촉구했다.

시는 지주회사 전환 시 본사와 주요 자회사의 본점을 부산에 두도록 법률 부칙에 명시해야 한다는 입장을 밝혔다. 이는 2013년 자본시장법 개정으로 거래소 본점을 부산에 둔 입법 취지를 계승하는 조치로 국가 균형발전과 금융산업의 양축 유지를 위한 필수 안전장치라고 설명했다.

박 시장은 "단기적 이해관계가 아닌 중장기 국가 전략 차원에서 금융중심지 정책이 추진돼야 한다"며 "국회와 긴밀히 협력해 부산 금융중심지의 위상과 기능을 지켜내겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com